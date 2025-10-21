Nuevo papelón del Cholo Simeone: Arsenal le hizo 4 goles en 13 minutos El Atlético de Madrid liderado por Julián Álvarez sufrió una dura derrota contra los Gunners y complicó su futuro en el torneo. Por







El Cholo Simeone sumó un nuevo papelón como DT de Atlético de Madrid. Redes sociales

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone fue vapuleado en su segunda visita a Inglaterra por la UEFA Champions League 2025/26, ya que Arsenal le convirtió 4 goles en apenas 13 minutos y no le dio tiempo a reaccionar.

En un partido que tuvo como titulares a los argentinos Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez, además del ingreso de Thiago Almada en el segundo tiempo cuando ya iban 0-4, el Colchonero parecía haber encontrado la forma de jugar contra el puntero de la Premier League. Con varias jugadas que se fueron cerca cuando todavía iban empatados, el club español llegó con vida a los 55 minutos del encuentro.

Así, entre los minutos 56' y 69', Atlético de Madrid tiró todo por la borda y recibió cuatro goles por parte de Arsenal, los cuales fueron convertidos por Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres, este último por duplicado. Y el gran responsable de esto fue Simeone porque, luego del primer tanto, hizo tres cambios y el equipo sintió mucho las salidas de José María Giménez, Koke y Nico González, lo que lo llevó a entregarse a la goleada luego de 3 anotaciones que llegaron en 5 minutos, entre el 64' y el 69'.

Embed - DOBLETE DE GYOKERES Y FUGAZ PALIZA GUNNER AL ALETI DEL CHOLO | Arsenal 4-0 Atl. Madrid | RESUMEN

Además, el primer y último gol fue convertido a través de una pelota parada, un claro problema de Atlético de Madrid en lo que va de la temporada. En caso de no corregir esto, podría quedarse sin Champions League para el segundo semestre, ya que sumó apenas 3 puntos en los 3 partidos que disputó y se ubica 18° entre los 36 equipos participantes.