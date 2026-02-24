24 de febrero de 2026 Inicio
Tras la salida de Gallardo, River suma otra preocupación para enfrentar a Banfield

La confirmación de la salida del director técnico sacudió los cimientos del equipo Millonario, que también deberá rearmar su formación para el encuentro que tendrá lugar en el Momunental.

Marcelo Gallardo deja la dirección técnica de River.

Marcelo Gallardo deja la dirección técnica de River.

  • Marcelo Gallardo confirmó que finaliza su segundo ciclo como director técnico de River.
  • Juan Fernando Quintero sufrió un desgarro y será baja por al menos dos semanas.
  • Tras el encuentro con Vélez, Kendry Páez deberá recuperarse de un esguince de hombro que lo mantendrá fuera de las canchas por algunas semanas.
  • Se confirmó que Franco Armani padece una inflamación en el tendón de Aquiles y está en duda su presencia para el equipo que se enfrentará a Independiente Rivadavia.

River atraviesa un momento bisagra tras el anuncio oficial de Marcelo Gallardo, quien comunicó que pondrá fin a su segundo ciclo como director técnico del club. La noticia llegó luego de una dura derrota ante Vélez que dejó al equipo lejos de los puestos de vanguardia en el Torneo Apertura 2026.

Marcelo Gallardo renuncio como entrenador de River.
Cómo fue el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, que se va de River tras una racha negativa histórica

Además de la despedida del Muñeco, el equipo se encuentra atravesado por un panorama médico que complica seriamente el armado del equipo para el próximo partido ante Banfield.

El capitán Juan Fernando Quintero sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. Esta lesión lo mantendrá fuera de las canchas por un mínimo de dos semanas, lo que descarta automáticamente su presencia para los próximos partidos.

Juan Fernando Quintero

Por otro lado, la joven promesa ecuatoriana Kendry Páez padece un esguince acromioclavicular grado 1 en su hombro izquierdo. Con este diagnóstico, el volante de 18 años quedará fuera de las canchas entre dos y tres semanas.

A estas ausencias se le suma la de Franco Armani, quien debió ser sustituido en el entretiempo del último partido por una molestia, y se confirmó que padece una inflamación en el tendón de Aquiles derecho. Este panorama obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas de urgencia en puestos clave para el partido a disputarse el próximo lunes.

Cuándo juega River contra Banfield, por el Torneo Apertura 2026

River se enfrentará a Banfield por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 este jueves 26 de febrero a las 19.30, en el Monumental. El encuentro será el último del segundo ciclo de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo cierra su segunda etapa en el club millonario.

La AFA negó deudas fiscales.

Su valor de mercado fue fijado en cifras cercanas a los 40 millones de euros.

En su segundo ciclo, Gallardo jugó 85 partidos de los cualesganó 37, empató 27 y perdió en 21 oportunidades

River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y, por el momento, está fuera de los playsoff

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.
Jeff Goldblum luce en plena forma a los 73 años.

Streaming: series y documentales de cárteles mexicanos. 

Una ex Gran Hermano Chile, una periodista paraguaya y una comediante uruguaya ingresaron a la casa. 

Empezó el reality más famoso de la Argentina. 

La foto oficial de Casa Rosada, de una de las visitas de los Reyes de España a la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. 

Recetas fáciles y rápidas para hacer en casa por Paulina Cocina. 

El jefe de Gobierno celebró la caída del delito en la Ciudad de Buenos Aires.

Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

Mayu Sumaj se ubica en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.

