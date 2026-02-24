Latorre no tuvo piedad con Gallardo tras su salida de River: "Todo se paga alguna vez" El panelista de ESPN analizó el fin del segundo ciclo del 'Muñeco' en el club de Núñez y pidió cautela frente a los liderazgos mesiánicos: "Cuidado con el idilio de una sola persona en algo tan complejo como es el fútbol". Por + Seguir en







Diego Latorre / Marcelo Gallardo

El anuncio de la salida de Marcelo Gallardo como director técnico de River Plate generó un fuerte impacto en el fútbol argentino y abrió debates sobre su segundo ciclo. En este contexto, el analista Diego Latorre realizó un crítico balance en la señal ESPN, donde cuestionó la excesiva centralización de los triunfos en la figura del "Muñeco" por sobre el resto de la estructura deportiva.

Latorre sostuvo que la idolatría extrema hacia el técnico alteró el juicio de los aficionados y la prensa. “Gallardo ha deformado la percepción del hincha y nuestra también. Se cree que el éxito fue solo de Gallardo. Por eso está la estatua, por eso la gente pasa de la bronca a la compasión, todo por individualizar el éxito”, señaló el panelista respecto a la construcción del mito en torno al entrenador.

El exfutbolista hizo especial hincapié en el peso simbólico de los logros pasados y cómo estos condicionaron el presente del equipo. Según su análisis, “el período del 2018 le hace mal al propio Gallardo porque la derrota te va a caer”, calificando el desenlace de esta última etapa como un proceso "muy cruel" para el protagonista.

En su intervención, Latorre vinculó la salida de Martín Demichelis con el retorno de Gallardo, sugiriendo irregularidades en la transición de mando. “En el proceso que estaba Demichelis tambaleando, aparece Gallardo o lo aparecieron“, rememoró el comentarista, para luego sentenciar con una advertencia sobre las consecuencias de aquel movimiento: “Hay un karma y todo eso se paga alguna vez“.

Asimismo, el analista pidió cautela frente a los liderazgos mesiánicos en el deporte profesional. “Cuidado con el idilio de una sola persona en algo tan complejo como es el fútbol, donde hay una combinación de factores entre sí para ganar o perder. No es solo la mano o el tacto del entrenador“, advirtió, remarcando que el éxito depende de variables colectivas.