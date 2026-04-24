La UEFA dio a conocer la sanción a Gianluca Prestianni por actos racistas

El ente europeo hizo un requerimiento especial para extender la sanción al ámbito internacional, por lo que podría peligrar su presencia en el Mundial.

Gianluca Prestianni fue sancionado por la UEFA con seis partidos de suspensión por “conducta discriminatoria", tras analizar lo ocurrido en el duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid, disputado el 17 de febrero, cuando se acusó al jugador argentino de incurrir en actos racistas contra su par Vinicius.

La investigación se inició a partir del informe de un inspector del Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo, que detectó indicios de un comportamiento discriminatorio por parte del joven atacante.

Tras evaluar las pruebas, el comité resolvió aplicar una sanción de seis encuentros oficiales, tanto a nivel de clubes como de selecciones, siempre que el jugador esté en condiciones de participar.

Sin embargo, la medida tiene un punto atenuante: solo deberá cumplir de manera inmediata la mitad de la sanción. Los otros tres partidos quedarán en suspenso durante un período de prueba de dos años. En caso de no reincidir en ese lapso, e sos encuentros no se harán efectivos.

Además, la UEFA aclaró que dentro de la pena total ya se contabiliza el partido de suspensión provisional que Prestianni cumplió en el repechaje de la actual edición del torneo europeo, disputado el 25 de febrero.

Por otro lado, el organismo solicitó a la FIFA que extienda la sanción a nivel global. De prosperar ese pedido, el castigo podría aplicarse en todas las competiciones internacionales, lo que incluso pondría en riesgo la participación del jugador en futuros compromisos de selecciones.