8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

No rindió lo que se esperaba en Boca, pagaron mucho por él y ahora su futuro puede estar en otro equipo argentino

El jugador llegó hace menos de un año al club de la Ribera, pero fue perdiendo terreno y hoy no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda. Otro equipo buscaría ficharlo en el próximo mercado de pases.

Por
Este jugador podría irse pronto de Boca.

Este jugador podría irse pronto de Boca.

X (@BocaJrsOficial)
  • Williams Alarcón llegó a Boca en enero de este año, procedente de Huracán.
  • El volante chileno perdió terreno y no sumó minutos en los últimos partidos.
  • Con la llegada de Diego Martínez como DT, el Globo buscaría recuperarlo.
  • Hace un año, Boca pagó u$s3 millones por el 80% de su pase.

Todavía no hay información oficial sobre la continuidad del entrenador Claudio Úbeda, pero Boca ya está pensando en el próximo mercado de pases y en prepararse de la mejor manera para la temporada 2026. Pero así como llegarían nuevos jugadores, uno estaría muy cerca de irse a otro equipo argentino.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla
Te puede interesar:

Atención River: cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana y qué equipos podría enfrentar

Se trata de Williams Alarcón, quien llegó al club de la Ribera en enero de este año, procedente de Huracán, pero no sumó minutos en los últimos partidos. El volante chileno perdió terreno con el regreso de Leandro Paredes, la recuperación de Ander Herrera y el buen momento de Milton Delgado.

Ahora, Huracán estaría interesado en recuperarlo en el próximo mercado de pases. El club de Parque Patricios presentó como su nuevo entrenador a Diego Martínez, con quien Alarcón tuvo su mejor momento futbolístico. Todo apunta a que la dirigencia quiere volver a reunirlos para un nuevo ciclo.

Williams Alarcón en Boca

Sin embargo, no será sencillo negociar con Boca, que hace menos de un año pagó u$s3 millones por el 80% del pase del jugador. A esto se suma que el Xeneize jugará la Copa Libertadores 2026 y necesitará recambio para afrontar, en paralelo, el Torneo Apertura y la Copa Argentina.

Los números de Williams Alarcón en su carrera

Williams Alarcón hizo su debut profesional en junio de 2018 con el primer equipo de Colo-Colo. Luego pasó por Unión La Calera, Unión Deportiva Ibiza y Huracán antes de llegar a Boca. Su primera convocatoria a la Selección de Chile fue en septiembre de 2022, durante un amistoso frente a Marruecos.

A nivel clubes, a lo largo de su carrera jugó 184 partidos en los que convirtió 13 goles. Hasta el momento, ganó un solo título: la Copa Chile de 2019 que obtuvo con Colo-Colo. Jugó 7 partidos con la Selección chilena y no anotó ningún gol.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Garnacho marcó tendencia con un look clásico del streetwear.

Garnacho se relaja en Londres con un look gamer: así se viste en sus ratos libres

Se conoció el ranking de los jugadores más caros del mundo.

Este es el futbolista más caro del mundo al cierre de 2025: cuánto le saca al segundo

El entrenador de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación.
play

Polémica en Boca: Úbeda reveló el verdadero motivo por el que reemplazó al Changuito Zeballos

El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora

10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

River jugará la Copa Sudamericana 2026.

Tras la eliminación de Boca del Torneo Clausura, River jugará la Copa Sudamericana 2026

Rating Cero

Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.
play

Espionaje, violencia y dilemas morales: la película de Netflix que te va a volar la cabeza

Se conocieron los nominados a los Globos de Oro 2026

Se anunciaron los candidatos a los Globos de Oro 2026: quiénes son los grandes favoritos

Este entrenador es conocido mundialmente y su divorcio fue noticia.

Un famoso director técnico del fútbol se está divorciando pero pasa el tiempo y aún no se resuelve: quién es y qué pasó

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

últimas noticias

Javier Milei vuelve a salir del país.

El viaje de Milei a Noruega: entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y reunión con el rey Harald V

Hace 26 minutos
Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Hace 58 minutos
Este jugador podría irse pronto de Boca.

No rindió lo que se esperaba en Boca, pagaron mucho por él y ahora su futuro puede estar en otro equipo argentino

Hace 59 minutos
Los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami.

Hablaron dos de los argentinos acusados de robar en un shopping en Miami: "No somos mecheros vip"

Hace 1 hora
Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Hace 1 hora