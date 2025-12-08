No rindió lo que se esperaba en Boca, pagaron mucho por él y ahora su futuro puede estar en otro equipo argentino El jugador llegó hace menos de un año al club de la Ribera, pero fue perdiendo terreno y hoy no es tenido en cuenta por Claudio Úbeda. Otro equipo buscaría ficharlo en el próximo mercado de pases. Por + Seguir en







Este jugador podría irse pronto de Boca. X (@BocaJrsOficial)

Williams Alarcón llegó a Boca en enero de este año, procedente de Huracán.

El volante chileno perdió terreno y no sumó minutos en los últimos partidos.

Con la llegada de Diego Martínez como DT, el Globo buscaría recuperarlo.

Hace un año, Boca pagó u$s3 millones por el 80% de su pase. Todavía no hay información oficial sobre la continuidad del entrenador Claudio Úbeda, pero Boca ya está pensando en el próximo mercado de pases y en prepararse de la mejor manera para la temporada 2026. Pero así como llegarían nuevos jugadores, uno estaría muy cerca de irse a otro equipo argentino.

Se trata de Williams Alarcón, quien llegó al club de la Ribera en enero de este año, procedente de Huracán, pero no sumó minutos en los últimos partidos. El volante chileno perdió terreno con el regreso de Leandro Paredes, la recuperación de Ander Herrera y el buen momento de Milton Delgado.

Ahora, Huracán estaría interesado en recuperarlo en el próximo mercado de pases. El club de Parque Patricios presentó como su nuevo entrenador a Diego Martínez, con quien Alarcón tuvo su mejor momento futbolístico. Todo apunta a que la dirigencia quiere volver a reunirlos para un nuevo ciclo.

Williams Alarcón en Boca Sin embargo, no será sencillo negociar con Boca, que hace menos de un año pagó u$s3 millones por el 80% del pase del jugador. A esto se suma que el Xeneize jugará la Copa Libertadores 2026 y necesitará recambio para afrontar, en paralelo, el Torneo Apertura y la Copa Argentina.

Los números de Williams Alarcón en su carrera Williams Alarcón hizo su debut profesional en junio de 2018 con el primer equipo de Colo-Colo. Luego pasó por Unión La Calera, Unión Deportiva Ibiza y Huracán antes de llegar a Boca. Su primera convocatoria a la Selección de Chile fue en septiembre de 2022, durante un amistoso frente a Marruecos.

A nivel clubes, a lo largo de su carrera jugó 184 partidos en los que convirtió 13 goles. Hasta el momento, ganó un solo título: la Copa Chile de 2019 que obtuvo con Colo-Colo. Jugó 7 partidos con la Selección chilena y no anotó ningún gol.