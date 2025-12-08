Hablaron dos de los argentinos acusados de robar en un shopping en Miami: "No somos mecheros vip" Mauricio Orlando y Juan Pablo Rua, quienes integran el grupo señalado por sustraer valijas y llenarlas de ropa, se defendieron y afirmaron que se trató de un "episodio confuso". Por + Seguir en







Los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami. Nexofin

Dos de los cinco ciudadanos argentinos que habían sido detenidos en Miami por robar mercadería en diversas tiendas del Dolphin Mall se defendieron y afirmaron que se trató de un "episodio confuso". El grupo ya regresó al país, aunque deberá volver a Estados Unidos en 2026 en el marco de la investigación.

En diálogo con TN, Mauricio Orlando y Juan Pablo Rua se defendieron por el hecho, luego de que sean registrados las cámaras de seguridad mientras sustraían valijas y se retiraban con prendas del shopping: "No somos mecheros vip, somos trabajadores". El suceso se produjo en uno de los establecimientos comerciales más visitados del sur de Florida.

En este marco, señalaron que ingresaron al shopping junto a los otros tres amigos y agregaron que tenían valijas vacías para colocar lo que compraban. "En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que nos llevan a la comisaría. Al día siguiente nos leyeron los cargos, impusieron la fianza para la excarcelación y no nos defendimos porque no era la instancia".

En tanto, se refirieron a su situación judicial y marcaron que no fueron deportados de Estados Unidos: "Salimos de Estados Unidos sin problema. Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte". No obstante, según consignó la agencia Noticias Argentinas, los cinco argentinos deberán regresar al país norteamericano el 29 de enero por la investigación.

Mecheros VIP argentinos Miami Los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami. El hecho que motivó la causa ocurrió durante la tarde del 30 de noviembre en el concurrido centro comercial de la ciudad de Sweetwater. Agentes de la Policía local, que se encontraban realizando tareas de vigilancia fuera de servicio, recibieron múltiples alertas sobre supuestos robos sistemáticos en varios comercios del mall, lo que desencadenó la investigación inmediata.

Las secuencias de los videos también revelaron las maniobras ejecutadas por el grupo para evadir la detección: se observaron integrantes distrayendo al personal, mientras otros ocultaban la mercadería. Además, se desplazaban por separado y salían apresuradamente sin pasar por la línea de cajas, buscando no levantar sospechas. En total, la policía logró incautar artículos valuados en aproximadamente u$s2.000. Tras su arresto, la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11 de Florida, les notificó los cargos preliminares, que incluyeron crimen organizado para defraudar, múltiples robos en un lapso inferior a 30 días y hurto al por menor. Las fianzas fueron fijadas entre u$s4.000 y u$s4.500 por cada imputado. Quiénes son los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami Los sospechosos, identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45), enfrentan cargos por los delitos “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”. El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó que las detenciones se realizaron bajo el operativo especial “Operación Fiestas Seguras”, implementado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales durante la temporada alta.