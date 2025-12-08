8 de diciembre de 2025 Inicio
Garnacho se relaja en Londres con un look gamer: así se viste en sus ratos libres

El delantero del Chelsea y la Selección argentina mostró los paseos y actividades que le gusta hacer para desconectarse del fútbol, y reveló que es un fanático de los videojuegos.

Garnacho marcó tendencia con un look clásico del streetwear.

Garnacho marcó tendencia con un look clásico del streetwear.

  • Alejandro Garnacho publicó en Instagram una foto donde se lo ve relajando, jugando videojuegos en su casa.
  • Su look gamer, cómodo y urbano llamó la atención de sus seguidores.
  • Eligió un buzo holgado de color verde militar con un llamativo estampado en la espalda.
  • Completó el outfit con unos pantalones grises tipo jogger y una gorra de visera plana.

Mientras suma minutos con el Chelsea y se ilusiona con jugar el Mundial 2026 con la Selección argentina, Alejandro Garnacho también se toma momentos para descansar y disfrutar de su vida en Londres, como lo demostró un look gamer que compartió en sus redes sociales.

Se conoció el ranking de los jugadores más caros del mundo.
Este es el futbolista más caro del mundo al cierre de 2025: cuánto le saca al segundo

En la foto se puede ver al delantero muy concentrado en un videojuego y vestido con un estilo casual, cómodo y urbano, perfecto para relajarse en casa. Garnacho usó un buzo con capucha de corte holgado, en un tono verde oscuro, casi militar, con un diseño gráfico muy llamativo en la espalda.

Lo combinó con unos pantalones holgados tipo jogger de color gris, y completó el outfit con una gorra de visera plana en tonos amarillos y verdes, un clásico del streetwear que le agregó un contraste vibrante al conjunto. De esta manera, consiguió un look perfecto para relajarse sin renunciar al estilo.

Alejandro Garnacho look

El histórico de la Premier League que destrozó a Garnacho

Alejandro Garnacho bajó bastante su perfil mediático desde su conflictiva salida del Manchester United y su llegada al Chelsea, pero aún hay jugadores y periodistas a quienes no les convence su actitud. Esto incluye a un histórico de la Premier League que destrozó al argentino con sus críticas.

"Creo que le cae mal a mucha gente, incluyéndome a mí", aseguró Shay Given, exarquero que pasó por Manchester City, Newcastle y Aston Villa, en diálogo con Premier Sports. "Probablemente sea por mi pensamiento de dinosaurio, pero su postura de cómo está de lado y con una cadena colgando, su actitud…", deslizó.

"Sobre todo cuando lo reemplazan, lanzando su tiro en suspensión, pateando botellas de agua. Es un jugador joven, tiene que ponerse las pilas y centrarse en su carrera", sostuvo. Y agregó: "Probablemente, la gente en casa me diga: 'Contrólate, Shay', pero al mismo tiempo tienes que aceptar lo que quiere el equipo".

"En el Manchester United, no era un jugador de equipo. Se trataba de él mismo. Y no jugó tanto como quería. Incluso en el Chelsea lo han sacado esta temporada y tampoco me agrado su forma de reaccionar. Puedes estar decepcionado, pero al mismo tiempo, no hay que tirar los juguetes por la borda", concluyó.

