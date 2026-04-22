22 de abril de 2026 Inicio
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Definen la sede para la Copa América 2028: ¿Argentina candidata?

Conmebol realizará este jueves una reunión en Quito para empezar a tratar de definir cuál será el país anfitrión para el próximo torneo continental. Estados Unidos y otro país de Sudamérica también están postulados.

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Argentina competirá con Ecuador y Estados Unidos
Argentina competirá con Ecuador y Estados Unidos, principal candidata para ser sede en la Copa América 2028Redes sociales

El mundo del fútbol tiene los ojos puestos en lo que será el Mundial 2026, sin embargo, desde Conmebol ya están pensando en la competencia continental. Es que, este jueves realizará una reunión para ir definiendo cuál será la sede para la Copa América 2028.

Rayid Mahrez, Mohamed Amoura y Hicham Boudaoui, las figuras de Argelia.
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En Quito, Ecuador, se llevará a cabo el Congreso de la Conmebol con representantes de las 10 federaciones sudamericanas que la integran para resolver cuanto antes dónde se realizará la competencia dentro de dos años.

Alejandro Dominguez, presidente de Conmebol, ve con buenos ojos dicho territorio por la extensión del país y la infraestructura, dos aspectos primordiales para seguir siendo el anfitrión de competencias tan importantes, tal como sucedió en el Mundial de Clubes 2025 y como lo es la Copa del Mundo este año. En cuanto a la competencia, la idea, tal como sucedió en 2024, es la de incluir, por lo menos, cuatro selecciones de Concacaf.

Más allá de que en el calendario en Estados Unidos se realizarán los Juegos Olímpicos que se desarrollarán del 14 al 30 de julio del 2028, la Copa América se podría desarrollar sin inconvenientes en la Conferencia Este, un caso similar a tal como ya sucedió el año pasado con el torneo de equipos disputándose en simultáneo con la Copa Oro de la Concacaf.

Argentina campeón Copa América 2024

De igual modo, Argentina también aparece como una opción por las variantes de estadios que ofrece en las distintas provincias del país. Además, también se mantiene la alternativa de añadir a Uruguay y Paraguay con un guiño preparatorio a la región para lo que será su rol en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2030.

Al mismo tiempo, pero corriendo desde muy atrás, Ecuador también se propuso como una alternativa: el Ministerio de Deporte del país aclaró que Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Machala, Ambato, Riobamba y Salinas, son las ciudades disponibles para dicho evento.

Argentina ¿candidata para la Copa América 2028? Los posibles estadios argentinos

Entre los escenarios que podrían integrar una eventual candidatura argentina aparecen el Estadio Monumental (Capital Federal), el Estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata) y el Gigante de Arroyito (Rosario).

También figuran el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba), el Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) y el Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero). Se suman además el Estadio Bicentenario (San Luis) y La Pedrera (San Juan).

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