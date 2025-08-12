12 de agosto de 2025 Inicio
Murió un atleta italiano de 29 años que se desplomó mientras disputaba los Juegos Mundiales en China

Mattias Debertolis estuvo hospitalizado diez días por un colapso sufrido durante la competencia deportiva, en pleno recorrido bajo temperaturas de 43 grados.

Mattias Debertolis estuvo hospitalizado diez días.

El atleta italiano Mattia Bebertolis falleció el martes en la ciudad china de Chengdu luego de estar cuatro días hospitalizado luego de un colapso sufrido durante una prueba masculina de media distancia de orientación a pie en los XII Juegos Mundiales que se disputó bajo temperaturas de 43 grados.

El hecho se produjo el 8 de agosto en pleno recorrido y con el intenso calor. Debertolis se desplomó en el suelo en medio de la competencia y tuvo que ser asistido por los médicos, quienes los trasladaron hacia una de las clínicas donde fue tratado.

La Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de Orientación confirmaron la noticia de la muerte mediante un comunicado y expresaron sus condolencias y lamentaron la pérdida.

La Federación Italiana de Deportes de Orientación indicó que fue hallado inconsciente debido al calor extremo y trasladado en estado crítico. El atleta era un referente en la orientación italiana, disciplina que combina carrera a campo abierto con navegación mediante mapa y brújula.

En el comunicado oficial informaron que el atleta recibió atención médica por parte de especialistas chinos, pero a pesar de los esfuerzos, falleció acompañado por su familia y representantes de la Selección nacional.

