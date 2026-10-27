27 de octubre de 2026 Inicio
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El Cuti Romero destrozó al Balón de Oro: "Es todo marketing" y puso a Lionel Messi por encima de todos

El defensor argentino, campeón del mundo, criticó con dureza al premio luego de la consagración de Harry Kane y reafirmó que el mejor de la historia es el excapitán de la Albiceleste: "Lo que hace Leo, no hay comparación", sostuvo.

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El Cuti Romero junto a Lionel Messi. A la derecha

El Cuti Romero junto a Lionel Messi. A la derecha, Harry Kane con el Balón de Oro 2026. 

Cristian “Cuti” Romero apuntó contra el Balón de Oro tras la consagración de Harry Kane y lo calificó como “todo marketing”. El defensor argentino, campeón del mundo, cuestionó la legitimidad del galardón más prestigioso del fútbol y, en contraposición, destacó a Lionel Messi como el verdadero referente por encima de cualquier premio.

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“Hoy el Balón de Oro es un poco marketing todo, se lo darán al que más seguidores en Instagram tenga o al que más sepa hablar. Si vos te sentás acá y ves un partido de fútbol, o sea, lo que hace Leo (Messi), no hay comparación. Por eso es el más grande de toda la historia”, lanzó el Cuti Romero en una entrevista grabada antes de la entrega del galardón para el canal de YouTube Los Edul.

El defensor del Atlético Madrid cuestionó el criterio de votación de France Football y, anticipando que Lionel Messi no sería el elegido, lo puso en duda. Con tono filoso, el cordobés apuntó contra el negocio detrás del premio y reivindicó al 10 argentino como el verdadero referente por encima de cualquier trofeo.

El Cuti Romero fue nombrado por Messi como su sucesor en la capitanía de la Selección argentina.

El Cuti Romero fue nombrado por Messi como su sucesor en la capitanía de la Selección argentina.

“A veces se cree un poco que el que gana la Champions tiene que ganar, o el que gana un Mundial tiene que ganar. Pero la verdad que lo que hace y genera él (Messi), no se lo he visto a nadie", añadió el Cuti.

No obstante, el defensor central en el Atlético de Madrid destacó la calidad futbolística de los nominados al Balón de Oro 2026: “Obviamente que son muy buenos jugadores. Tanto Lamine, Mbappé como Harry, son tres fenómenos, jugadores increíbles. Pero lo que hacía Leo, no hay explicación, está al máximo”.

Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro 2026

El delantero de Bayern Munich y de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, fue elegido como el mejor futbolista del mundo y se quedó con el Balón de Oro 2026 en el marco de una ceremonia realizada en Londres. El jugador superó al astro argentino Lionel Messi y a otros nominados, por lo que obtuvo el galardón por primera vez en su carrera.

Kane redondeó una gran temporada 2025/2026 ya que jugó 65 partidos entre Bayern Munich e Inglaterra y anotó 73 goles, mientras que con su equipo fue clave en los títulos de la Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa de Alemania. En tanto, en la liga alemana se lució con 36 tantos y en el Mundial 2026 convirtió en seis ocasiones para que Inglaterra finalice en la tercera posición y se suba al podio por segunda vez en su historia.

Con su distinción, el jugador de 33 años se convirtió en el quinto inglés en ganar el Balón de Oro, luego de que lo consiguieran Stanley Matthews en 1956, Bobby Charlton en 1966, Kevin Keegan en 1978 y 1979 y Michael Owen en 2001. Por otro lado, también fue reconocido con el Premio Müller que se le entrega al mejor delantero del mundo.

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