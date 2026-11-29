El Millonario venció 1-0 a Instituto en Córdoba, se metió entre los cuatro mejores del Torneo Clausura y ya piensa en su próximo encuentro. Además, la dirigencia ya trabaja en el armado del plantel para 2027.

Por los cuartos de final del Torneo Clausura, River venció 1-0 a Instituto de Córdoba en el estadio Monumental Presidente Perón con gol de Gonzalo Montiel y avanzó a las semifinales del certamen. Ahora, el equipo de Leonardo Ponzio deberá enfocarse en su próximo encuentro.

River, que mereció más, venció 1 a 0 a Instituto y está en las semifinales del Torneo Clausura

El próximo rival del Millonario será Independiente, que consiguió su lugar entre los cuatro mejores tras eliminar a Vélez en la definición por penales. De esta manera, el equipo de Núñez buscará un triunfo que lo deposite en la final y le permita quedar a un paso de volver a levantar un título.

Más allá del resultado deportivo, en River ya trabajan en la planificación del plantel para 2027. La dirigencia tiene como prioridad reforzar tres posiciones: un defensor central, un volante central y un centrodelantero. En algunas de esas áreas ya existen negociaciones y nombres concretos para intentar avanzar durante el próximo mercado de pases.

Para la defensa, River negocia por Tomás Palacios, del Inter de Milán y actualmente a préstamo en Estudiantes, además del paraguayo Mauro Coronel, de 18 años. En ataque, el apuntado es Alex Arce, de Independiente Rivadavia, mientras que Yassine Bounou aparece como principal candidato para reforzar el arco.

Entre los futbolistas que deben regresar en diciembre aparece Héctor David Martínez, actualmente a préstamo en Defensa y Justicia. El club de Florencio Varela tiene una opción de compra de u$s900 mil por el 50% del pase. Si no la ejecuta, en Núñez le buscarán un nuevo destino al defensor.

También debe volver Tomás Nasif, quien disputó 16 partidos y marcó tres goles en Platense antes de sufrir una rotura de ligamentos. Ya recuperado, todo indica que volverá a salir a préstamo para sumar continuidad. Joaquín Flores, en tanto, regresaría desde Central Córdoba, donde apenas jugó dos encuentros.

Juan Sayago también integra la nómina: el juvenil de la categoría 2007 firmó su primer contrato profesional y fue cedido a préstamo con una opción de compra de un millón de dólares por el 50% de su pase. River deberá definir si lo reincorpora o si continúa su carrera fuera del club.

El último caso es Tiago Serrago, quien regresaría desde Tigre tras disputar 27 partidos y convertir un gol. El futbolista ya tuvo pasos por Aldosivi y Defensa y Justicia, y en caso de volver a Núñez, la intención sería encontrarle nuevamente un destino donde pueda sumar minutos de competencia.