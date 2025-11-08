8 de noviembre de 2025 Inicio
Preocupación en la Selección: una figura se bajó del partido con Angola y alarma a Scaloni

Un titular indiscutido de la Scaloneta aseguró que no formará parte de la fecha FIFA de noviembre, cuando la Albiceleste visite tierras africanas con Lionel Messi a la cabeza.

La Selección en uno de los últimos amistosos contra Venezuela.

La Selección en uno de los últimos amistosos contra Venezuela.

La Selección argentina calienta motores de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y los amistosos internacionales previo serán claves para delinear el plantel definitivo para la cita mundialista. Y en la antesala de una nueva fecha FIFA, el equipo de Lionel Scaloni ya tiene una baja de peso para el partido contra Angola, que se llevará a cabo el 14 de noviembre desde las 13 en Luanda, en tierras africanas.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.
Chiqui Tapia confirmó que la Selección argentina no tendrá jugadores del fútbol argentino contra Angola

Se trata del capitán y figura del Chelsea, Enzo Fernández, quien tras la goleada de su equipo ante el Wolverhampton por 3-0 por la fecha 11 de la Premier League, encendió las alarmas en el cuerpo técnico argentino y confirmó su baja para el próximo partido con la Albiceleste. "Tomamos juntos la decisión de descansar", anunció.

En diálogo con ESPN, el volante dio a conocer el diagnóstico que lo hizo comenzar la temporada entre algodones: un edema óseo en la rodilla. “Estuve hablando con el cuerpo médico porque tuve un problema en la rodilla estos últimos 4 meses, vengo con un edema óseo que creo que me empeoró en las últimas semanas porque al final son muchos partidos los que jugamos”, explicó el jugador surgido de River.

"No tengo tiempo para descansar, y creo que lo más importante se viene sobre el final de la temporada. Es bueno tomar esta decisión en conjunto, para mi rodilla, que en la última semana sufrí mucho dolor", contó Enzo, ante lo exigente del calendario europeo.

Tras ser figura ante los Wolves, Enzo será otra de las bajas en la Selección argentina. El entrenador Lionel Scaloni no había citado a los jugadores del fútbol argentino ya que los equipos del país se encuentran en medio de la definición por la clasificación a los torneos internacionales. Por este motivo, no fueron convocados Leandro Paredes (Boca), Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (River) y Facundo Cambeses (Racing). La determinación había sido adelantada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

En tanto, tampoco fueron citados Emiliano Martínez, quien se desempeña en Aston Villa, para que el resto de los arqueros jueguen. Por otro lado, el delantero Joaquín Panichelli, con un buen nivel en el club francés Racing de Estraburgo, y Gianluca Prestianni, quien tuvo un gran desempeño en el último Mundial Sub 20, fueron convocados.

Argentina viene de disputar dos amistosos en la fecha FIFA de octubre, tras ganar de punta a punta las Eliminatorias Sudamericanas y conseguir varias fechas antes el boleto al Mundial 2026. El equipo que dirige Scaloni le ganó a Venezuela, por 1-0, con gol de Giovani Lo Celso, mientras que no tuvo rival ante Puerto Rico y lo vapuleó por 6-0 en su gira por Estados Unidos.

Enzo y Garnacho, dos de las figuras del Chelsea en la Premier League.

Enzo y Garnacho, dos de las figuras del Chelsea en la Premier League.

Los convocados de la Selección argentina para enfrentar a Angola

  • Arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez.
  • Defensores: Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.
  • Mediocampistas: Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo de Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.
  • Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.
Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026

  • Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - 14 de noviembre a las 13 - Luanda, Angola.
  • Argentina vs. España - Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar.
  • Argentina vs. México - Amistoso internacional - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
  • Argentina vs. Honduras - Amistoso internacional - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
