"Quiero vale 4": la increíble presentación de la camiseta de la Selección con Lionel Messi como protagonista La Scaloneta apareció en todo su esplendor para presentar la nueva camiseta que vestirá en el Mundial 2026: Messi, Di María, Chiqui Tapia y hasta Bizarrap protagonizaron un divertido spot.







Lionel Messi y una frase final que ilusiona a todos los fanáticos de la Scaloneta.

Falta menos de un año para el Mundial 2026, pero ya comenzó hace rato. La expectativa por la cita mundialista que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México es tan grande, que la Selección argentina presentó su flamante camiseta que buscará la cuarta estrella con un increíble video que se viralizó enseguida: Lionel Messi, Claudio Chiqui Tapia, Ángel Di María y hasta Bizarrap protagonizaron un spot que dio la vuelta al mundo.

El video, producido por Adidas y la Selección argentina, comienza cuando Marito, utilero estrella de la Scaloneta, enciende la radio. En escena ingresa la figura de Julián Álvarez, quien pregunta: "¿Ya arrancó?". La consulta del hombre del Atlético de Madrid hace referencia a un partido de truco. Enseguida, Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, aparece leyendo un diario cuyo titular es: "¿Sigue el sueño argentino?". Con su característica templanza, y una pícara sonrisa, responde: "¿Qué te parece?"

bizarrap Bizarrap fue protagonista del spot de la Selección. Al mismo tiempo, Cuti Romero grita “¡Dale que se picó!” y el mediocampista Leandro Paredes canta “Truco”, mientras Giovani Lo Celso observa. Bizarrap, reconocido productor musical, también aparece en escena, mientras Nico González y Exequiel Palacios desafían: “A ver, cantámelo”.

La secuencia continúa con Rodrigo De Paul pidiendo “Quiero retruco”. Los más jóvenes, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, trasladan la rivalidad del truco al metegol, donde el jugador del Bayer Leverkusen festeja un gol y Mastantuono le aconseja: “Jugá callado”. Ángel Di María, quien anunció su retiro de la Selección pero fue la gran estrella de los principales títulos de la era Scaloni, también participa del video con la frase “Yo acompaño, como siempre”.

scaloni Lionel Scaloni, infaltable en cada video de la Albiceleste. Sobre el final, es el mandatario de la AFA quien desafía a los jugadores de la Albiceleste lanzando un “Quiero vale cuatro", y es el astro argentino, Lionel Messi, quien responde: "Quiero", en un guiño a la cuarta estrella que puede llegar a darse en tierra estadounidense.