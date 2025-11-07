7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

"Quiero vale 4": la increíble presentación de la camiseta de la Selección con Lionel Messi como protagonista

La Scaloneta apareció en todo su esplendor para presentar la nueva camiseta que vestirá en el Mundial 2026: Messi, Di María, Chiqui Tapia y hasta Bizarrap protagonizaron un divertido spot.

Por
Lionel Messi y una frase final que ilusiona a todos los fanáticos de la Scaloneta.

Lionel Messi y una frase final que ilusiona a todos los fanáticos de la Scaloneta.

Falta menos de un año para el Mundial 2026, pero ya comenzó hace rato. La expectativa por la cita mundialista que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México es tan grande, que la Selección argentina presentó su flamante camiseta que buscará la cuarta estrella con un increíble video que se viralizó enseguida: Lionel Messi, Claudio Chiqui Tapia, Ángel Di María y hasta Bizarrap protagonizaron un spot que dio la vuelta al mundo.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.
Te puede interesar:

Chiqui Tapia confirmó que la Selección argentina no tendrá jugadores del fútbol argentino contra Angola

El video, producido por Adidas y la Selección argentina, comienza cuando Marito, utilero estrella de la Scaloneta, enciende la radio. En escena ingresa la figura de Julián Álvarez, quien pregunta: "¿Ya arrancó?". La consulta del hombre del Atlético de Madrid hace referencia a un partido de truco. Enseguida, Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, aparece leyendo un diario cuyo titular es: "¿Sigue el sueño argentino?". Con su característica templanza, y una pícara sonrisa, responde: "¿Qué te parece?"

bizarrap
Bizarrap fue protagonista del spot de la Selección.

Bizarrap fue protagonista del spot de la Selección.

Al mismo tiempo, Cuti Romero grita “¡Dale que se picó!” y el mediocampista Leandro Paredes canta “Truco”, mientras Giovani Lo Celso observa. Bizarrap, reconocido productor musical, también aparece en escena, mientras Nico González y Exequiel Palacios desafían: “A ver, cantámelo”.

La secuencia continúa con Rodrigo De Paul pidiendo “Quiero retruco”. Los más jóvenes, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, trasladan la rivalidad del truco al metegol, donde el jugador del Bayer Leverkusen festeja un gol y Mastantuono le aconseja: “Jugá callado”. Ángel Di María, quien anunció su retiro de la Selección pero fue la gran estrella de los principales títulos de la era Scaloni, también participa del video con la frase “Yo acompaño, como siempre”.

scaloni
Lionel Scaloni, infaltable en cada video de la Albiceleste.

Lionel Scaloni, infaltable en cada video de la Albiceleste.

Sobre el final, es el mandatario de la AFA quien desafía a los jugadores de la Albiceleste lanzando un “Quiero vale cuatro", y es el astro argentino, Lionel Messi, quien responde: "Quiero", en un guiño a la cuarta estrella que puede llegar a darse en tierra estadounidense.

Mirá el increíble video de la Selección argentina con Messi y compañía

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de Argentina.

La Selección argentina confirmó la lista de convocados para enfrentar a Angola: con Lionel Messi y varias ausencias

Lionel Messi ganó el The Best﻿ en tres ocasiones: 2019, 2022 y 2023.

FIFA anunció todos los nominados a The Best: quiénes son los argentinos que acompañan a Messi

La Selección enfrentará a Angola en la fecha FIFA de noviembre.

La llamativa precaución que tendrá que tener la Selección argentina antes de jugar el partido ante Angola

Con solo 26 años, el defensor vive un presente que lo ubica entre los mejores centrales del planeta.

Los posibles equipos a los que podría ir Cuti Romero antes del Mundial 2026

Messi celebrando la obtención de la última copa del mundo

Lanzaron la camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: cuánto cuesta y cuándo se puede comprar

Lionel Messi con la nueva camiseta de la Selección argentina. 

Confirmado: presentaron la camiseta que la Selección argentina usará en el Mundial 2026

Rating Cero

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
play

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

play
Di María quiere escapar ante la marca de Elías Báez, de San Lorenzo.

San Lorenzo empató con Rosario Central en Arroyito y logró clasificar a los octavos de final

Hace 32 minutos
Al Padrino me la vi tres o cuatro veces y me sigue encantando. Pero esta película la vi tres veces y cada vez me gusta menos. Estamos yendo al mismo camino de la plata dulce de los 70, dijo Miguel Ángel Tití Fernández.

Tití Fernández elogió al Chiqui Tapia: "Es el gran mimador de Messi y lo bien que hace"

Hace 46 minutos
La imágen de Bullrich emulando al Tio Sam.

Bullrich te busca: la insólita convocatoria de la ministra de Seguridad para ser detectives de la PFA

Hace 47 minutos
Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

Hace 47 minutos
play

Nancy Pazos, sobre la batalla cultural del Gobierno: "Quiere sacarle la esperanza a la gente que juntos se puede, como el caso del Garrahan"

Hace 1 hora