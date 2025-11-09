Golpe de Los Pumas: golearon a Gales y buscan consolidarse en el ranking mundial

El seleccionado argentino de rugby derrotó al equipo británico por 52 a 28 en el Principality Stadium de Cardiff y comenzó con el pie derecho la ventana de noviembre, mientras no pierde de vista a la clasificación con miras a la próxima Copa del Mundo.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas , comenzó con el pie derecho la ventana de noviembre y venció a Gales en el Principality Stadium de Cardiff por 52 a 28 , con una actuación sólida ante un rival que viene de capa caída. Con la victoria, el equipo que conduce Felipe Contepomi quedó a un triunfo de asegurar el sexto lugar del ranking, que le permitiría ser cabeza de serie en el Mundial de Australia 2027 .

En un estadio repleto, que mantuvo su techo corredizo cerrado para el partido, Argentina salió a buscarlo de entrada y rápidamente tuvo recompensa con los tries de Pedro Delgado y Gerónimo Prisciantelli . Los británicos, heridos en su orgullo frente a su público, respondieron con dos conquistas e igualaron el marcador.

Minutos más tarde, durante una acción de ataque de Los Pumas, el árbitro neozelandés Ben O'Keeffe amonestó al centro local, Ben Thomas , por una patada a Pablo Matera, a instancias del TMO. Pudo haber sido roja, pero tras la revisión se mantuvo el amarillo de la tarjeta.

Jugando con uno más, Simón Benítez Cruz amagó abrir la pelota en la base de un ruck pegado al ingoal y se zambulló para marcar el tercer try. Cuando el primer tiempo languidecía, Matera rompió la defensa roja en sus 22, corrió y pateó una habilitación futbolística para Mateo Carreras , que estampó la cuarta conquista.

Terminada la primera etapa, las estadísticas favorecían a Los Pumas en todos los rubros, pero faltaba plasmar esa superioridad con mayor holgura en el marcador. En el complemento, con los galeses más cansados, comenzaron a abrirse los espacios. El primero en aprovecharlo fue Bautista Delguy , haciendo gala de su carrera elusiva.

Unos diez minutos más tarde, Gales aprovechó una distracción albiceleste y descontó para ponerse 38-21, pero a esta altura nadie dudaba del triunfo argentino. Lo consolidaría Prisciantelli, quien apoyó tras una intercepción. La chapa quedaba 45-21, pero había tiempo para más.

Los británicos achicaron la diferencia con try de Blair Murray, pero la diferencia de 15 puntos en un triunfo de visitante, clave para consolidar el lugar en el ranking, no peligraba. Ya sobre el final, la llegada al ingoal de Santiago Grondona y la conversión de Santiago Carreras, impecable en sus envíos a los palos, estamparon el 52-28 final.

Los Pumas se mostraron cómodos ante un rival flojo, que sufre una crisis interna en la organización de sus equipos profesionales y viene en caída. Sin embargo, fue un test match importante para ganar confianza y solidez mental de cara a los próximos duelos con Escocia e Inglaterra, en una ventana internacional clave para el ranking. Mantener el sexto lugar garantizará estar en el primer bolillero del sorteo del Mundial 2027, que se realizará el 3 de diciembre, y permitirá evitar compartir la zona con otra potencia para tener un camino menos ríspido rumbo a los cuartos de final.

