Lionel Scaloni probó con un equipo suplente para el primer amistoso de Argentina ante Honduras

La Selección realizó su tercera práctica en Kansas, donde se lo pudo ver entrenar a Lionel Messi de manera diferenciada para ponerse a punto en lo que será el debut del Mundial 2026.

La Selección jugará su primer amistosos el 6 de junio contra Honduras desde las 21 en Estados Unidos.

La Selección argentina llevó a cabo una nueva práctica donde Lionel Scaloni probó lo mejor que tiene de cara a los amistosos previos al debut para el Mundial 2026, teniendo en cuenta la lista grande de jugadores lesionados que tiene, entre ellos, Lionel Messi.

La Albiceleste entrenó ante la presencia de la prensa y en los ensayos el entrenador llevó a cabo ejercicios tácticos para poder definir las últimas dudas para poder confirmar el 11 ideal que jugará el próximo encuentro con Honduras el próximo 6 de junio.

Ante las sensibles bajas de jugadores que aún están entre algodones, el nacido en Pujato pondrá lo mejor que tiene a disposición para que sumen minutos de cara al primer encuentro de la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En comparación a los primeros entrenamientos, en este caso hubo una modificación en el esquema táctico, ya qu e pasó de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul sobre la derecha, Thiago Almada por la izquierda y un doble cinco integrado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el medio campo.

Bajo los tres palos , sabiendo que Emiliano “Dibu” Martínez aún no está recuperado de su mano , estará Gerónimo Rulli. En la defensa es donde más se sentirá un recambio de nombres: en el lateral derecho, Agustín Giay y Nicolás Capaldo aparecen como las alternativas en reemplazo de los lesionados Gonzalo Montiel y Nahuel Molina , aunque el futbolista de Boca podría ganar la pulseada.

La delantera será otro de los sectores que se sentirá un recambio de nombres porque se vio la inclusión de José Manuel López, en lugar de Giuliano Simeone, para ser el ladero de Lautaro Martínez, teniendo en cuenta que Julián Álvarez también está sentido.

Selección entrenamiento José López

En cuanto al resto del plantel, se pudo ver al capitán, Lionel Messi, junto a Leandro Paredes, Nico Paz, La Araña, Molina y Montiel, entrenando de manera diferenciada, aunque se espera que en los próximos días sean exigidos para saber cómo llegan al inicio de la Copa del Mundo.

La delegación argentina viajará hacia Texas este viernes, para disputar el primer amistoso en el Kyle Field, donde se enfrentará desde las 21 contra Honduras.

Además de Buendía, Scaloni reservó a otros jugadores por las lesiones en la Selección

Teniendo en cuenta que hay varios jugadores que llegarán al límite al debut del Mundial 2026, Lionel Scaloni hizo un llamado de emergencia a una serie de jugadores para que continúen con los entrenamientos en caso de tener que ser convocados de urgencia y unirse a la delegación que disputará el Mundial 2026.

El primero había sido Emiliano Buendía por la lesión de Nicolás Paz, pero ahora se suman el arquero Santiago Beltrán y el lateral Nicolás Capaldo, que están en la delegación en esta doble fecha FIFA para disputar los amistosos, y se suma el mediocampista Máximo Perrone. Todos ellos fueron parte de la lista de 55 presentada en el mes de abril, pero quedaron afuera en el último recorte.

De acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la FIFA, las selecciones tienen la facultad de realizar modificaciones de último momento de buena fe respecto de deportistas convocados al certamen hasta la jornada previa al inicio de la Copa del Mundo.