Misterio y conmoción por la muerte de un atleta del deporte olímpico

Si bien en un principio la policía descartó la presencia de indicios delictivos en el lugar, los forenses detectaron lesiones en el cuerpo del deportista.

El mundo del deporte olímpico está de luto por la sorpresiva muerte del excampeón mundial y olímpico de kayak , Miklós Dudás , que fue encontrado sin vida en su casa en Budapest. La noticia generó un gran interrogante por lo que se investiga las causas de su muerte.

La noticia la difundió el medio Blikk, que indicó que el deceso del deportista de 34 años tiene varios interrogantes: la policía local investiga posibles hechos de violencia . De acuerdo a lo que se informó, el fallecimiento se produjo el pasado lunes 5 de enero y fue encontrado por su expareja quien llegó al lugar luego de no tener contacto con el deportista por varios días.

La mujer, madre de sus dos hijos, debió ingresar a la casa gracias al trabajo de un cerrajero ya que estaba cerrada, y al ingresar detectaron a Dudás muerto. Allegados al entorno de la familia afirman que Ivett Szigligeti permanece en estado de shock y apenas es vista por los vecinos.

De acuerdo a la información propinada por el mismo medio hubo un gesto que llamó la atención: el perro de Dudás, llamado Baba, permaneció junto a su dueño tras la muerte durante varias horas.

De acuerdo a los primeros informes por la muerte de Miklós Dudás , la Policía local descartó la presencia de “indicios delictivos” en el lugar, sin embargo, posteriormente el Departamento de Protección de la Vida de la Policía de Budapest ordenó una investigación formal por sospecha de agresión con resultado de muerte.

A partir de dicho procedimiento la causa cambió su rumbo: los forenses detectaron lesiones en el cuerpo del deportista que, según los expertos, podrían constituir la base para una investigación penal.

Al mismo tiempo, un trabajador de la residencia del deportista brindó un testimonio clave para la causa: ante la prensa húngara declaró que el kayakista tenía una herida sangrante en la cabeza y en estado de confusión y cuando le consultó por la secuencia Dudás respondió que se cayó y luego cerró la puerta. La policía citó al hombre a declarar y señalaron que existen registros audiovisuales que confirmarían el encuentro.

Quién era Miklós Dudás

Miklós Dudás, nacido el 14 de abril de 1991 en Budapest, alcanzó notoriedad internacional tras competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde finalizó sexto en la prueba de 200 metros K-1.

Dos años más tarde, conquistó el oro en el Campeonato Mundial de Moscú como parte del equipo de relevos 4x200 metros. También supo colgarse dos medallas de bronce en campeonatos mundiales y distinciones europeas.

En 2015 fue le sacaron el oro obtenido en los Juegos Europeos tras detectarse una sustancia prohibida en su organismo, lo que derivó en una suspensión de 36 meses y su posterior retiro en 2021.

El exkayakista era padre de dos niños que tuvo con su expareja, Ivett Szigligeti: Nara, nacida en 2019, y Miló, en 2022.