Más allá del fútbol, es una nación con una gran riqueza cultural, histórica y geográfica. Su ubicación estratégica y sus recursos naturales la convierten en un actor relevante a nivel global.

Mundial 2026: ¿dónde queda Argelia y qué países tiene alrededor? : te contamos sobre su ubicación, mapa y características del territorio de una de las naciones más grandes de África rumbo al evento futbolístico más importante del mundo.

Un hecho único: el futbolista que se convirtió en el presidente de su país

En el marco del Mundial de este año, muchos usuarios buscan ubicar en el mapa a selecciones y estados que generan curiosidad. Uno de ellos es Argelia , una nación clave del norte del territorio africano tanto por su tamaño como por su posición estratégica.

Con una superficie que la convierte en el país más grande del continente magrebí, la república argelina combina desierto, montañas y costa mediterránea, formando un territorio diverso y poco conocido por gran parte del público.

Argelia está ubicada en el norte de África, con salida directa al mar Mediterráneo , lo que le da una conexión histórica y cultural con Europa y Medio Oriente.

Limita con varios países, lo que refuerza su importancia geopolítica en la región:

Al oeste con Marruecos

Al este con Túnez y Libia

Al sur con Níger y Malí

Al suroeste con Mauritania

Además, su frontera norte está marcada por el mar Mediterráneo, donde se encuentra su capital, Argel. Esta ubicación la posiciona como un puente entre África, Europa y el mundo árabe, con una fuerte influencia cultural e histórica.

Algeria

Cómo es la geografía de Argelia

La geografía de Argelia es una de las más diversas del continente y se divide en tres grandes regiones:

1. La franja costera (Tell)

Es la zona más fértil y poblada del país. Se extiende a lo largo del Mediterráneo y concentra ciudades importantes, actividad económica y tierras agrícolas.

2. Las mesetas y montañas

Hacia el interior aparecen zonas más elevadas, con presencia de sistemas montañosos como el Atlas. Estas áreas tienen un clima más seco y son utilizadas principalmente para la ganadería.

3. El desierto del Sahara

Más del 80% del territorio argelino está cubierto por el Desierto del Sahara, uno de los más grandes del mundo. Allí predominan dunas, formaciones rocosas y temperaturas extremas.

En esta región también se encuentran importantes recursos naturales como petróleo y gas, fundamentales para la economía del país.

Clima y características naturales de Argelia

El clima varía según la región:

Mediterráneo en la costa (inviernos suaves y veranos calurosos)

Semiárido en las mesetas

Desértico en el Sahara, con temperaturas extremas

Además, Argelia enfrenta desafíos ambientales como la escasez de agua y la desertificación, especialmente en las zonas del sur.