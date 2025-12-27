27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Hay Gustavo Costas para rato: Racing hizo oficial la renovación del entrenador hasta 2028

El club de Avellaneda informó la continuidad del director técnico, de 62 años, ganador de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Seguirá en el club hasta que finalice el mandato de Diego Milito en la presidencia.

Por
Sebastián Saja (Director Deportivo)

Sebastián Saja (Director Deportivo), Gonzalo Costas (AC), Gustavo Costas (DT), Diego Milito (Presidente) y Federico Costas (PF).

@RacingClub

El entrenador Gustavo Costas firmó la renovación de contrato con Racing y formará parte del club de Avellaneda hasta fines de 2028, momento en el que concluye el mandato del actual presidente, Diego Milito. "Seguimos por todo", expresó.

Estudiantes, otra vez campeón.
Te puede interesar:

¡Estudiantes, campeón del Torneo Clausura! Venció por penales a Racing y se coronó otra vez en el fútbol argentino

Uno de los directores técnicos más ganadores de la historia del club puso el gancho junto a sus hijos Gonzalo (Ayudante de Campo) y Federico (Preparador Físico), tras varias idas y vueltas, y será parte de la Academia por tres años más. “El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo”, aseguró en las redes oficiales la institución de Avellaneda.

El DT de 62 años continuará su tercer ciclo en el club (1999/2000 y 2007) donde logró la Copa Sudamericana 2024, tras romper una racha de 36 años sin títulos a nivel internacional, y la Recopa Sudamericana 2025, con un saldo de 63 victorias, 15 empates y 32 derrotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2005013491653247006&partner=&hide_thread=false

“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”, expresó Costas en declaraciones difundidas por el sitio oficial de Racing.

Por su parte, el presidente Diego Milito se mostró alegre tras la renovación de contrato. "Reafirmamos un camino que le ha hecho a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años", sentenció.

racing costas milito
Costas puso el gancho después de varias idas y vueltas.

Costas puso el gancho después de varias idas y vueltas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Facundo Mura jugó en Racing 148 partidos y convirtó 12 goles.

Un jugador de Racing le dijo que no a River para jugar con Messi en Inter Miami

Maravilla Martínez se rió cuando un amigo lo pidió para jugar en Boca

A Maravilla Martínez le pidieron que vaya a jugar a Boca y su respuesta se volvió viral: "122..."

El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club.

Qué fue de la vida de Teo Gutiérrez: de brillar en el fútbol argentino a ser campeón a sus 40 años

El exarquero fue el héroe durante el periplo de la Selección en Italia 90.

Goycochea sorprendió con una confesión inédita sobre el Mundial de Italia 90: "Es muy fuerte lo que pasó"

Un jugador de fútbol de Burundi murió durante un partido después de practicar una brujería típica del país.

Insólito: un futbolista se tragó una moneda, murió en pleno partido e investigan si fue brujería

Una imágen, mil palabras: la bandera de Diogo Jota detrás y sus hijos en cancha.
play

El conmovedor homenaje de Liverpool a Diogo Jota

Rating Cero

Wanda viajó a Buenos Aires y volvió a Punta del Este durante este sábado. 

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y viajó a Punta del Este para recibir el Año Nuevo

La periodista aclaró que no será panelista del debate y despertó un fuerte misterio.
play

Marcela Tauro a Telefe: la histórica figura de Intrusos dio detalles de su pase a Gran Hermano

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.

Jana Maradona rompió el silencio sobre Diego: "Toda la vida estuve en juicio con mi papá"

El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.

El regreso del Pity Álvarez terminó en la justicia: denunciaron penalmente a la productora

La modelo habló de una posible segunda oportunidad con su exmarido.

Evangelina Anderson rompió el silencio: ¿se reconcilió con Martín Demichelis?

Los fanáticos esperaban el anuncio de su cuarto álbum pero celebraron el gesto como un regalo. 
play

¿Llega HS4? El misterioso video de Harry Styles que encendió las alarmas sobre su regreso

últimas noticias

Wanda viajó a Buenos Aires y volvió a Punta del Este durante este sábado. 

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y viajó a Punta del Este para recibir el Año Nuevo

Hace 16 minutos
play
La periodista aclaró que no será panelista del debate y despertó un fuerte misterio.

Marcela Tauro a Telefe: la histórica figura de Intrusos dio detalles de su pase a Gran Hermano

Hace 20 minutos
El exarquero fue el héroe durante el periplo de la Selección en Italia 90.

Goycochea sorprendió con una confesión inédita sobre el Mundial de Italia 90: "Es muy fuerte lo que pasó"

Hace 28 minutos
Un jugador de fútbol de Burundi murió durante un partido después de practicar una brujería típica del país.

Insólito: un futbolista se tragó una moneda, murió en pleno partido e investigan si fue brujería

Hace 40 minutos
La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.

Jana Maradona rompió el silencio sobre Diego: "Toda la vida estuve en juicio con mi papá"

Hace 55 minutos