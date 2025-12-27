Hay Gustavo Costas para rato: Racing hizo oficial la renovación del entrenador hasta 2028 El club de Avellaneda informó la continuidad del director técnico, de 62 años, ganador de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Seguirá en el club hasta que finalice el mandato de Diego Milito en la presidencia. Por + Seguir en







Sebastián Saja (Director Deportivo), Gonzalo Costas (AC), Gustavo Costas (DT), Diego Milito (Presidente) y Federico Costas (PF). @RacingClub

El entrenador Gustavo Costas firmó la renovación de contrato con Racing y formará parte del club de Avellaneda hasta fines de 2028, momento en el que concluye el mandato del actual presidente, Diego Milito. "Seguimos por todo", expresó.

Uno de los directores técnicos más ganadores de la historia del club puso el gancho junto a sus hijos Gonzalo (Ayudante de Campo) y Federico (Preparador Físico), tras varias idas y vueltas, y será parte de la Academia por tres años más. “El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años. Seguimos todos juntos, seguimos por todo”, aseguró en las redes oficiales la institución de Avellaneda.

El DT de 62 años continuará su tercer ciclo en el club (1999/2000 y 2007) donde logró la Copa Sudamericana 2024, tras romper una racha de 36 años sin títulos a nivel internacional, y la Recopa Sudamericana 2025, con un saldo de 63 victorias, 15 empates y 32 derrotas.

2028

El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años.



El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años.



Seguimos todos juntos, seguimos por todo pic.twitter.com/YAmHoSLqfH — Racing Club (@RacingClub) December 27, 2025 “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”, expresó Costas en declaraciones difundidas por el sitio oficial de Racing.

Por su parte, el presidente Diego Milito se mostró alegre tras la renovación de contrato. "Reafirmamos un camino que le ha hecho a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años", sentenció.