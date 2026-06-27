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27 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: denunciaron por violación al capitán de Cabo Verde, rival de la Selección argentina en 16avos

Ryan Mendes, referente y figura del equipo africano, es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una demanda presentada por una ciudadana brasileña. Podría enfrentar un proceso judicial mientras su equipo se prepara para jugar contra Argentina.

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El referente de la selección de Cabo Verde fue denunciado por violación en Nueva Zelanda.

El referente de la selección de Cabo Verde fue denunciado por violación en Nueva Zelanda.

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La Selección argentina ya conoce a su rival de los 16avos de final del Mundial 2026, aunque Cabo Verde atraviesa ahora un fuerte escándalo extrafutbolístico. Ryan Mendes, capitán y máximo referente del seleccionado africano, es investigado en Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una mujer brasileña.

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La información fue publicada por el medio brasileño Globo Esporte, que reveló que la denuncia fue radicada el 10 de abril y se refiere a un hecho ocurrido el 27 de marzo en Auckland. La mujer trabajaba como intérprete de la delegación caboverdiana durante una serie de amistosos internacionales disputados en Oceanía.

Ryan Mendes fue denunciado el 10 de abril por una mujer que trabajaba como intérprete de la delegación caboverdiana.

Ryan Mendes fue denunciado el 10 de abril por una mujer que trabajaba como intérprete de la delegación caboverdiana.

De acuerdo con la presentación judicial, la denunciante aseguró que fue convocada a una supuesta reunión laboral en el hotel donde se hospedaba el plantel y, luego de retirarse al advertir que se trataba de un encuentro social, el futbolista ingresó a su habitación y la habría agredido sexualmente. La investigación cuenta con fotografías de lesiones, un informe médico y registros de cámaras de seguridad incorporados como evidencia.

La Policía de Nueva Zelanda confirmó la existencia de una investigación en curso, aunque no brindó mayores precisiones por las normas de privacidad vigentes en ese país. Hasta el momento, Mendes no fue acusado formalmente, mientras que la FIFA evitó pronunciarse y la Federación de Cabo Verde tampoco emitió un comunicado oficial sobre el caso.

Quién es Ryan Mendes, el histórico capitán de Cabo Verde que enfrentará a la Selección

Ryan Mendes tiene 36 años, juega en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía y es el máximo goleador histórico de la selección de Cabo Verde. Además, según informó la agencia Noticas Argentinas, es el futbolista con más partidos disputados con la camiseta de su país y uno de los responsables de la clasificación al primer Mundial de la historia del conjunto africano.

Ryan Mendes es el jugador con más partidos disputados con la camiseta de Cabo Verde.

Ryan Mendes es el jugador con más partidos disputados con la camiseta de Cabo Verde.

El delantero fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y volvería a integrar la formación que enfrentará a la Argentina en los 16avos de final. Mientras tanto, la investigación judicial continúa en Nueva Zelanda y deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con una acusación formal en su contra.

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