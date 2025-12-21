21 de diciembre de 2025 Inicio
Este palacio de Buenos Aires tiene una arquitectura única y además agrega una práctica particular: cuál es

Conocé el palacio coreano de Buenos Aires, un espacio que combina arquitectura francesa y cultura asiática, con propuestas gratuitas para todas las edades y acceso sin costo.

Por
Miniturismo en Buenos Aires.

Miniturismo en Buenos Aires.

Wikimedia Commons
  • El Palacio Bencich combina arquitectura francesa del siglo XIX con una impronta cultural coreana en pleno centro porteño.
  • Funciona como sede del Centro Cultural Coreano, con exposiciones, cine, talleres y actividades culturales.
  • Conserva salones históricos con materiales originales, integrados a muestras contemporáneas de Corea.
  • Ofrece visitas guiadas gratuitas que recorren su valor patrimonial y su propuesta cultural actual.

En el centro de Buenos Aires, el Palacio Bencich se presenta como una joya arquitectónica singular donde dialogan dos tradiciones culturales distintas. El edificio conserva el refinado estilo francés propio del siglo XIX y, al mismo tiempo, incorpora una impronta coreana que resignifica sus espacios. La combinación entre la elegancia europea y la tradición oriental genera un ambiente atractivo que invita a recorrerlo desde una perspectiva cultural amplia.

En la actualidad, el palacio funciona como sede de un centro cultural que promueve el intercambio artístico y social. Sus salones, que mantienen los rasgos característicos de la arquitectura clásica porteña, alojan exposiciones y actividades vinculadas a la cultura y la historia de Corea. El espacio se consolida así como una propuesta diferente dentro del circuito cultural de la ciudad, donde la herencia de la Belle Époque convive con expresiones contemporáneas del Lejano Oriente.

Edificio Bencich Diagonal Norte Roque Sáenz Peña 615 Buenos Aires CABA

El Palacio Bencich también ofrece visitas guiadas gratuitas que permiten conocer tanto su valor patrimonial como su uso actual. Durante los recorridos, el público puede apreciar detalles ornamentales, muestras culturales y el proceso de recuperación del edificio. La propuesta se posiciona como una alternativa accesible para acercarse a la cultura coreana en un entorno histórico emblemático de Buenos Aires.

Cómo es el Palacio de Buenos Aires que funciona como sede del Centro Cultural Coreano

El Palacio Bencich, situado sobre la tradicional calle Maipú en el barrio de Retiro, se presenta como una de las piezas arquitectónicas más imponentes de la Ciudad de Buenos Aires. Concebido originalmente como residencia privada de los hermanos Bencich, empresarios centrales del desarrollo inmobiliario porteño, el edificio representa un ejemplo destacado del eclecticismo de comienzos del siglo XX. En la actualidad, este antiguo símbolo del lujo europeo funciona como sede del Centro Cultural Coreano, dando lugar a un cruce cultural singular.

La arquitectura del palacio responde a los cánones del estilo francés del siglo XIX, con fachadas de composición clásica y techos de pizarra que marcan el perfil urbano de la zona. En su interior se despliega un conjunto de materiales nobles como mármoles de Carrara, vitrales, herrería artesanal y boiseries de roble restauradas con precisión. Este marco de elegancia porteña sirve como escenario para la difusión de la cultura coreana en un contexto patrimonial de alto valor.

Palacio Bencich
El Palacio Bencich combina arquitectura francesa del siglo XIX con una impronta cultural coreana en pleno centro porteño.

El Palacio Bencich combina arquitectura francesa del siglo XIX con una impronta cultural coreana en pleno centro porteño.

La singularidad del edificio reside en la convivencia entre el legado histórico local y la identidad oriental. Antiguos salones de baile y bibliotecas se transforman en espacios dedicados a la Hallyu, a la indumentaria tradicional Hanbok y a muestras vinculadas con la innovación tecnológica. La propuesta integra recursos contemporáneos como pantallas interactivas y arte moderno coreano sin alterar la estructura original del palacio.

El centro cultural funciona como un espacio dinámico de intercambio y no solo como un ámbito expositivo. A lo largo de sus distintos niveles, el edificio ofrece una sala de cine, una biblioteca especializada en literatura asiática y áreas destinadas a talleres de caligrafía y cocina. Cada sector invita a recorrer un puente simbólico entre Buenos Aires y Seúl, transformando la visita en una experiencia cultural integral.

Palacio Bencich
Funciona como sede del Centro Cultural Coreano, con exposiciones, cine, talleres y actividades culturales.

Funciona como sede del Centro Cultural Coreano, con exposiciones, cine, talleres y actividades culturales.

Entre sus principales atractivos se destaca el programa de visitas guiadas gratuitas. Durante los recorridos, especialistas en patrimonio relatan la historia de la familia Bencich y el trabajo del arquitecto francés Eduardo Le Monnier, para luego introducir los valores simbólicos y estéticos de la cultura coreana. La propuesta permite apreciar salones con mobiliario original junto a expresiones de arte pop y muestras vinculadas al K-Pop.

Recorrer el Palacio Bencich implica ingresar a un espacio de calma y diversidad cultural en pleno Microcentro porteño. El Centro Cultural Coreano resignifica este edificio, que en otro tiempo representó el poder económico de la ciudad, y lo convierte en un ámbito abierto, inclusivo y contemporáneo. Su acceso gratuito y su agenda activa de actividades lo posicionan como uno de los puntos culturales más atractivos tanto para turistas como para residentes.

