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Confesión inédita: una figura de Telefe aseguró que hablaba con Franco Colapinto y estuvo a punto de verse

En pleno programa, la mediática soltó sorpresivos detalles sentimentales sobre su intimidad pasada.

Una exparticipante de un reality del canal de aire habló de un supuesto affaire con el piloto.

Una exparticipante de un reality del canal de aire habló de un supuesto affaire con el piloto.

El mundo de la televisión quedó completamente revolucionado tras las impactantes declaraciones que la exparticipante de Gran Hermano, Luana Fernández brindó en un ciclo nocturno, revelando públicamente un vínculo secreto y desconocido hasta el momento con el talentoso piloto de automovilismo Franco Colapinto.

El italiano llenó de elogios al piloto argentino tras un buen rendimiento.
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Durante su visita al programa conducido por Ángel de Brito, la figura rompió el silencio en la pantalla chica y dejó atónitos a todos los integrantes del panel con detalles exclusivos sobre su pasado amoroso y los chats privados mantenidos en las redes.

Lejos de esquivar las preguntas sobre su vida sentimental actual, la joven de veintinueve años se sinceró por completo ante las cámaras y dejó en evidencia el fluido intercambio virtual que compartía con el destacado deportista internacional desde hace tiempo.

"Con el que me hablaba era con Colapinto, que no sé si ahora estará de novio...", confesó sin ningún tipo de filtro la protagonista, generando una ola inmediata de reacciones y comentarios sorprendidos en el estudio del canal de aire.

Asimismo, la invitada reconoció abiertamente que el corredor le atraía muchísimo desde mucho antes de que alcanzara semejante nivel de popularidad mundial, detallando con total naturalidad cómo comenzaron a interactuar a través de las diversas plataformas digitales.

Los detalles de la frustrada cita de Luana Fernández y Franco Colapinto

La charla en el estudio escaló rápidamente de nivel cuando la conversación virtual se transformó en una propuesta concreta para encontrarse cara a cara durante las celebraciones de fin de año, revelando datos hasta entonces guardados bajo estricta intimidad.

"Me iba a buscar", aseguró la protagonista de manera categórica al recordar la tentadora invitación formal que recibió por parte del corredor de Fórmula 1 para pasar la festividad de Navidad juntos en un entorno privado junto a sus allegados.

Según los testimonios brindados al aire, el plan inicial contemplaba una reunión sumamente exclusiva en la lujosa residencia del reconocido productor musical Bizarrap, donde el deportista planeaba integrar a la joven dentro de su círculo de confianza personal esa noche.

Sin embargo, pese al evidente interés mutuo y a las claras intenciones del piloto, el esperado encuentro nunca llegó a concretarse debido a compromisos familiares ineludibles que la exparticipante ya tenía pactados previamente con la familia de su pareja de entonces.

"Me escribí nada más, pero me gustaba", sentenció la figura para dar por cerrada la anécdota sobre aquel acercamiento trunco a último momento, reafirmando el tono confesional y directo que marcó su paso destacado por la televisión abierta durante esta semana.

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