14 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El comisario argentino contó la historia detrás de la bandera que le entregó a Franco Colapinto tras el GP de España

Gabriel Andrijciw nació en Mendoza, vive en España junto a su familia y este domingo tuvo un momento inolvidable durante la carrera de Fórmula 1 en Madrid: después de una gran actuación del piloto oriundo de Pilar, logró llamar su atención y entregarle la enseña que conservaba desde 2011.

Por
La historia del banderillero argentino que le entregó una bandera a Colapinto en Madrid

La historia del banderillero argentino que le entregó una bandera a Colapinto en Madrid

Gabriel Andrijciw sabía que tenía una oportunidad y había decidido aprovecharla. Era su debut como comisario de pista en una carrera de Fórmula 1 y tenía un objetivo concreto: conseguir que Franco Colapinto lo viera entre la multitud y las numerosas banderas argentinas que acompañaron al piloto de Alpine durante el Gran Premio de Madrid.

El banderillero que le alcanzó una bandera argentina a Franco Colapinto.
Te puede interesar:

"Ídolo": quién es el banderillero que le alcanzó a Franco Colapinto la bandera argentina para la vuelta de honor

Lo consiguió. Después de la carrera, Colapinto vio a Gabriel agitando la bandera con locura cerca de la pista, se acercó con su monoplaza y se llevó la insignia para dar la última vuelta. La escena rápidamente se volvió una de las imágenes de la jornada.

“Esa bandera está conmigo desde el 2011, de un viaje que hizo mi mujer a la Argentina en la Copa América. Desde entonces siempre la he tenido en los eventos”, contó Gabriel este lunes en una entrevista con C5N.

La bandera, sin embargo, no había sido preparada especialmente para Colapinto. Gabriel explicó que la tenía consigo para un momento especial con algún deportista argentino. Comenzó a llevarla habitualmente cuando se incorporó al voluntariado de banderilleros y comisarios de pista, hace dos años. “La historia quería que sea algo grande”, relató.

El plan para encontrar a Colapinto

Gabriel se había formado durante los últimos años para llegar a una carrera de Fórmula 1. Comenzó como voluntario y participó en distintas competencias y categorías hasta recibir la posibilidad de trabajar en el Gran Premio de Madrid.

“Tuve la oportunidad de sacarla ahí. Lo tenía pensado desde que me confirmaron que iba a ir a la Fórmula 1. Mi objetivo era saludar a Franco. No darle la bandera, sino que vea la bandera y que viera que estamos acá para apoyarlos”, explicó.

El desafío no era sencillo. Colapinto circulaba por otro sector y estaba saludando a los espectadores. Gabriel tuvo que encontrar la manera de hacerse visible. “Él iba por el otro carril, él estaba saludando a la grada. Tenía que competir con eso. Entre lo grande que soy, estaba vestido de naranja, la bandera y haciendo el ridículo tenía que lograr que me viera y lo logré”, contó entre risas.

Además, Gabriel destacó el acompañamiento de los argentinos que viajaron hasta Madrid para seguir al piloto de Alpine. “Había muchos argentinos. Muchas banderas. Éramos locales”, señaló.

La escena tuvo un significado especial para él. “Fue un momento espectacular. Hacerlo ahí y con Franco, un muchacho de su nivel que es increíble. Que haya parado y tenga el detalle que tuvo de agradecer, que no tenía por qué, fue como un regalo de cumpleaños”, expresó.

Colapinto también habló del episodio después de la carrera. El piloto contó que la bandera se la había entregado un comisario de pista y destacó lo especial que había sido poder llevarla durante una competencia de Fórmula 1. Además, publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

Para Gabriel, el encuentro tuvo una repercusión inesperada. Después de la carrera recibió numerosos mensajes de argentinos que le agradecieron el gesto y lo felicitaron por haber protagonizado ese momento. “Sería un sueño poder conocerlo, pero no quiero molestarlo. No es la intención”, aseguró.

Colapinto terminó séptimo en Madrid

El séptimo puesto conseguido en Madrid le permitió a Colapinto sumar puntos importantes para Alpine en el campeonato de constructores. La próxima carrera será en Azerbaiyán el sábado 26 de septiembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.

"Si pierdo...", Franco Colapinto, furioso con Pierre Gasly por complicarlo en la última vuelta

Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

¡Gran carrera de Colapinto! Terminó séptimo el GP de España y sumó importantes puntos para el campeonato

Franco Colapinto en el auto de Alpine.

Otra gran largada de Colapinto: ganó dos posiciones y se ubicó séptimo en el inicio del GP de España

El bonaerense largará en el 9º puesto tras una gran clasificación en Madrid.

"¡Mañana vamos por unos puntitos!": el posteo de Colapinto tras clasificar noveno en el GP de España

Colapinto le hizo frente a la curva de mayor riesgo de Madrid.

Video: la maniobra "monumental" de Colapinto en la curva más peligrosa del circuito de Madrid

colapinto y una gran clasificacion: supero a gasly y largara 9° en el gran premio de espana

Colapinto y una gran clasificación: superó a Gasly y largará 9° en el Gran Premio de España

Rating Cero

En medio del recital de Futttura, la cantante dio a conocer que fue diagnosticada con depresión.

Tini Stoessel se sinceró e hizo un anuncio que preocupó a sus fanáticos en su show

Venden una uña postiza de Tini Stoessel.

Una fan vende una uña postiza de Tini Stoessel: la exorbitante cifra que pide a cambio

El homenaje a Chiche Gelblung.
play

El emotivo homenaje del programa de Chiche Gelblung, a cuatro días de su muerte

La artista folclórica Sele Vera se fracturó y deberá ser operada.

La cantante folclórica Sele Vera deberá ser operada tras un accidente que casi le cuesta una pierna

Luis De Stefano, novio de Iliana Calabró, estuvo internado grave en terapia intensiva. 

El duro momento de Iliana Calabró: "Ya pasó lo peor pero la recuperación es lenta"

Alivio por la recuperacion de la conductora. 

Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada

últimas noticias

Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 cuadras de fila por obras y cortes

Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 kilómetros de demora por obras y cortes

Hace 9 minutos
Camila Vecchiarello fue asesinada en su casa en Barreal, San Juan.

Brutal femicidio en San Juan: una aspirante a gendarme fue acuchillada por su pareja

Hace 21 minutos
Varios usuarios señalaron que el teléfono parecía agregado mediante un fotomontaje.

Samsung cruzó a Apple tras el lanzamiento del iPhone 18 Pro Max: la chicana que se hizo viral

Hace 24 minutos
El Banco Nación debe responder muchas preguntas sobre la licitación.

Licitación bajo la lupa en el Banco Nación: crecen las sospechas por exsocios de Deloitte dentro de la entidad

Hace 29 minutos
La australiana Joanna Wietrzyk, quien ganó una competencia repleta de sus propias heces. 

Polémica en Hyrox: el mensaje que subió la atleta que sufrió un ataque de diarrea y luego borró

Hace 30 minutos