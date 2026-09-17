El rosarino tuvo dos gestos donde no escondió su malestar con Don Garber en el campo de juego, durante los festejos del Inter Miami por la obtención de la Campeones Cup.

El argentino Lionel Messi se consagró campeón nuevamente con Inter Miami, pero los festejos se vieron empañados por un pequeño gesto de enojo del capitán de Las Garzas con Don Garber en el campo de juego que llamó la atención a propios y extraños. ¿Por qué se enojó la Pulga?

La emocionante carta de un ayudante de Scaloni a Messi: "Gracias por ser abanderado"

La franquicia rosa logró su cuarto título oficial después de una gran victoria por 2 a 0 ante Cruz Azul en la final a partido único de la octava edición de la Campeones Cup gracias a los tantos del argentino y Casemiro. Sin embargo, el capitán tuvo dos encontronazos con el comisionado de la MLS, en los que se lo vio enojado y con gesto de mucho malestar.

Es que, el dirigente se acercó al futbolista para decirle algo que no logra dilucidarse, pero la respuesta fue una contundente negativa . Luego de bajar del atril en el que posó junto a sus compañeros, fue Messi el que encaró a Don Garber como si le hubiese quedado algo pendiente por decirle. “Conmigo no”, habría sido las palabras del rosarino más allá de la dificultad para entender el mensaje, según varios presentes.

El antecedente del enojo podría estar emparentado cuando en 2025 el capitán se negó a estar en el All Star Game . La decisión se había basado en los nueve partidos disputados en 30 días y la necesidad de priorizar su físico con varios encuentros oficiales más todavía por delante.

Tras ello, la MLS sancionó al ocho veces ganador del balón de oro con una fecha de suspensión, tal como lo indica su reglamento. “Cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo compromiso de su club”, informó en aquel momento la organización mediante un comunicado.

En ese entonces, el propio Don Garber declaró en medio de aquella polémica con Messi que “hay una política de larga data y no queda otra que hacerla cumplir”. Además, el dirigente que ocupa su cargo desde hace 25 años y que lo dejará el próximo 31 de diciembre, agregó: “Fue una decisión muy difícil”.

Lionel Messi, nuevamente campeón: cuántos títulos tiene en sus vitrinas

Luego de la conquista del Campeones Cup, Lionel Messi sumó su 35° título en toda su carrera. En 778 partidos oficiales que disputó vistiendo la camiseta del Barcelona logró 10 Ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

Con la Selección argentina, donde disputó 207 partidos, alzó los trofeos de la Copa América en dos oportunidades, el Mundial en Qatar 2022 y la Finalíssima ante Italia. Además, se colgó la medalla dorada con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y consiguió el Mundial Sub 20 en 2005.

Por su parte, en 75 presentaciones con PSG le alcanzó para sumar otras tres coronas a su vitrina con 2 títulos de la Ligue 1 y 1 Trophée des Champions (Supercopa de Francia).