17 de septiembre de 2026 Inicio
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David Beckham afirmó que Lionel Messi debería ganar el Balón de Oro: "Fue el mejor"

Tras la obtención de la Campeones Cup por parte del Inter Miami, el exjugador inglés y copropietario del club destacó la actuación del argentino, su rendimiento a los 39 años y fue contundente al referirse al galardón que se entrega al mejor futbolista del año.

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David Beckham y Lionel Messi

David Beckham y Lionel Messi, tras la consagración del Inter Miami en la Campeones Cup. 

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David Beckham volvió a llenar de elogios a Lionel Messi y manifestó que el argentino debería ganar el Balón de Oro 2026. El exfutbolista inglés habló luego de la consagración del Inter Miami en la Campeones Cup y remarcó el nivel que mostró el rosarino durante el Mundial y a lo largo de la temporada.

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"Fue probablemente el mejor jugador del torneo y tuvo un gran año. 39 años y tener el impacto que tuvo en la Copa del Mundo, eso es especial", expresó Beckham sobre el capitán argentino y también resaltó que Messi demostró, otra vez, su vigencia en una competencia de máxima exigencia pese a su edad.

Lionel Messi ganó la Campeones Cup con Inter Miami, tras vencer al Cruz Azul.

Lionel Messi ganó la Campeones Cup con Inter Miami, tras vencer al Cruz Azul.

El inglés también destacó la actuación del delantero en la Campeones Cup, donde convirtió el primer gol del triunfo 2-0 ante Cruz Azul y alcanzó los 100 tantos con la camiseta del conjunto estadounidense. "Cuando le ves hacer cosas como estas de esta noche, cuando le ves haber tenido el Mundial que ha tenido, no es casualidad que vuelva a ser candidato al Balón de Oro", señaló.

Beckham fue todavía más contundente cuando le preguntaron si Messi debería quedarse con la distinción. "No hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso, y a ese nivel. Así que se merece ser candidato al Balón de Oro. En mi opinión, debería ganarlo", afirmó. Luego mencionó a Harry Kane, Kylian Mbappé y Jude Bellingham como algunos de los otros grandes nombres de la disputa.

David Beckham y su admiración por Lionel Messi

El copropietario del Inter Miami también contó qué significa para él compartir diariamente el club con el futbolista argentino. "Todavía no me puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando en nuestro equipo. Voy a los entrenamientos todos los días a verlo. Acudo a verlo siempre que puedo porque todos queremos ver a Leo jugar para siempre", explicó Beckham.

En ese sentido, Beckham destacó el impacto que Messi tiene sobre el equipo estadounidense y la posibilidad de disfrutarlo todavía en actividad. "Cuando lo ves hacer cosas como las de hoy en la final, cuando lo ves jugar la Copa del Mundo que hizo, cuando ves que está considerado para el Balón de Oro de nuevo, eso no es suerte", señaló el exjugador inglés.

David Beckham y Lionel Messi, tras la obtención de la Campeones Cup con el Inter Miami.

David Beckham y Lionel Messi, tras la obtención de la Campeones Cup con el Inter Miami.

La definición del premio está prevista para el 26 de octubre, mientras Messi integra la lista de 30 nominados después de haber quedado fuera de las últimas dos ediciones. El rosarino es el máximo ganador histórico del Balón de Oro, con ocho conquistas, y ahora buscará sumar una novena distinción a su extraordinario palmarés.

El saludo de Messi a los deportistas de los Juegos Suramericanos

El propio Lionel Messi también tuvo una aparición pública vinculada al deporte argentino. El capitán envió un video a los participantes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que fue publicado por las cuentas oficiales de la competencia durante este jueves.

"Quería mandarle un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Sudamericanos. Sé que muchos ya compitieron, felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medallas", expresó el delantero, antes de dirigirse a quienes todavía no habían tenido su presentación.

"Desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearle todo lo mejor, mandarle un abrazo grande y que estén bien", completó Messi. La organización acompañó la publicación con el mensaje "¡Gracias, capitán!", y hubo una catarata de reacciones con muestras de cariño al rosarino.

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