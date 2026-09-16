16 de septiembre de 2026 Inicio
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La emocionante carta de un ayudante de Lionel Scaloni a Lionel Messi: "Gracias por ser abanderado"

El analista de videos de la Selección argentina, Matías Manna, publicó un texto para homenajear al astro por su despedida de la Albiceleste. "Será irrepetible ver a alguien como vos", expresó.

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Matías Manna junto a Lionel Messi.

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Manna publicó un extenso texto en Instagram en el que subrayó la visión del astro durante los partidos. "Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: 'Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos'. 'Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes'. 'Volvimos a ser nosotros'", expresó.

En tal sentido, expuso su gratitud hacia el rosarino: "En esta fecha FIFA de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección Argentina represente esa forma de jugar, ese estilo. Gracias por ser abanderado para que este proceso (2019-2026) tenga ese sello. Un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad (gol vs. Argelia)".

"Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, 'La Nuestra', desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera", agregó en esta línea.

También hizo alusión al modelo que pretende en la Albiceleste: "Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible. Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (Qué hubiera pasado con linea de 5 en lugar de Di Maria vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción. Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego".

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La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina el 6 de octubre en el estadio Monumental, donde disputará un amistoso ante Benín. La presencia del capitán fue confirmada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quien además invitó a los campeones del mundo de Qatar 2022 para que lo acompañen junto a sus familias.

La decisión fue tomada luego de una charla entre Tapia y Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina. Tras esa conversación, ambos acordaron invitar al rosarino para que pueda tener en el país el reconocimiento que merece después de una trayectoria histórica con la camiseta albiceleste.

"El mejor jugador del mundo", "el emblema de nuestra Selección" y "nuestro capitán" fueron algunos de los conceptos que utilizó Tapia para referirse a Messi al anunciar públicamente la convocatoria. El dirigente destacó así el lugar que ocupa el rosarino en la historia del equipo nacional y confirmó que el encuentro tendrá un significado especial.

Además de la presencia del futbolista del Inter Miami, la AFA extendió la invitación a todos los campeones del mundo que compartieron el plantel con Messi en Qatar 2022, para que asistan al Monumental junto a sus familias. La intención es que el homenaje reúna al grupo que conquistó el tercer título mundial de la Argentina con el capitán que lideró al equipo.

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