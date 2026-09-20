La bandera de Malvinas que mostró la Selección en el Mundial flameó en la Islas Excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en 1982 viajaron a las islas y desplegaron una réplica de la bandera que los futbolistas exhibieron tras eliminar a Inglaterra en el Mundial. Por Agregar C5N en









Excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en 1982 viajaron a las islas y desplegaron una réplica de la bandera que los futbolistas exhibieron tras eliminar a Inglaterra en el Mundial.

Una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, inspirada en la que la Selección argentina mostró después de vencer a Inglaterra en el Mundial, fue desplegada en el cementerio de Darwin durante una visita de excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en la guerra de 1982.

La delegación, integrada por alrededor de una docena de personas pertenecientes a distintos centros de veteranos y familiares, viajó a las islas para rendir homenaje a los argentinos cuyos restos descansan en el cementerio. Durante la ceremonia también cantaron el Himno Nacional argentino.

La bandera utilizada en el homenaje retomó el diseño y la tipografía de la tela que los jugadores argentinos llevaron al campo de juego luego de derrotar 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Aquella imagen se convirtió en una de las postales de la celebración del seleccionado y posteriormente fue replicada en distintos ámbitos.

X (@HQpcrt) El homenaje de los excombatientes Además de visitar el cementerio de Darwin, los integrantes de la delegación recorrieron Puerto Argentino y distintos lugares vinculados con los combates del conflicto del Atlántico Sur. Uno de los excombatientes que participó del viaje, Ramón Robles, definió la visita como un “viaje humanitario” y explicó que regresar a las islas tenía para ellos un significado especial. “Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, señaló.

Eduardo Albornoz, otro de los veteranos que brindó su testimonio, recordó las condiciones en las que los soldados argentinos llegaron al conflicto. “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, relató, y contó que durante ese período llegaron a perder entre 14 y 15 kilos.