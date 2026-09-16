La despedida de Messi de la Selección: cuándo salen las entradas, dónde comprarlas y cuánto costarían

La AFA confirmó que el último partido de la Pulga con la Albiceleste será el martes 6 de octubre contra Benín en el estadio Monumental.

La AFA confirmó que el último partido del mejor jugador del mundo en la selección será el 6 de octubre.

La Selección argentina se prepara para la despedida de Lionel Messi la hinchada argentina. El capitán fue convocado para disputar el amistoso frente a Benín, que se jugará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental de River.

Messi fue convocado para uno de los amistosos de la Selección

Aunque la AFA ya confirmó el encuentro, todavía no comunicó oficialmente cuándo comenzará la venta de entradas ni cuánto costarán los tickets. Según las estimaciones que circulan hasta el momento, el expendio podría habilitarse durante los últimos días de septiembre, entre siete y diez días antes del partido.

La plataforma que aparece como principal candidata para la venta es Deportick , utilizada habitualmente para comercializar las localidades de los partidos de la Selección argentina como local. De todos modos, la AFA todavía debe confirmar de manera oficial el canal de venta para el encuentro ante Benín.

Para evitar inconvenientes cuando se habilite el expendio, los hinchas pueden registrarse previamente en la plataforma y completar los datos personales solicitados, entre ellos nombre completo, DNI y correo electrónico.

Una vez creada la cuenta, es importante validar el registro y comprobar que el usuario pueda ingresar correctamente. Cuando comience la venta, los interesados deberán acceder a la plataforma y esperar en la fila virtual hasta que se habilite la posibilidad de elegir y comprar las localidades.

Cuánto podrían costar

Por el momento, no existen precios oficiales para el partido despedida de Messi. Los valores de encuentros anteriores sirven únicamente como referencia y no permiten anticipar cuánto costarán las entradas para el 6 de octubre.

En ventas anteriores de la AFA, las localidades tuvieron precios que fueron desde aproximadamente $90.000 hasta $480.000, dependiendo del sector y la ubicación dentro del Monumental.

La expectativa generada por la despedida del capitán argentino hace que exista una alta demanda prevista, aunque cualquier precio para el partido ante Benín deberá ser confirmado por la AFA.

Por ahora, los hinchas deberán esperar el anuncio oficial con la fecha y el horario de la venta, los valores de cada ubicación y las condiciones para adquirir los tickets.