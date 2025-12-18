El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales El delantero de la Roma compartió fotos de un entrenamiento y llamó la atención con su look. Combatió el frío con un outfit deportivo, pero con un toque de sofisticación. Por + Seguir en







Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo. X (@OfficialASRoma)

A pesar de la proximidad de las Fiestas, la Serie A sigue en plena actividad.

Paulo Dybala compartió en redes sociales algunas fotos de su entrenamiento con la Roma.

El cordobés llamó la atención con un look deportivo que marcó tendencia.

A la ropa de entrenamiento del club, le sumó un gorro negro tipo beanie que le dio un toque de sofisticación. Fin de año está cada vez más cerca, pero, en pleno invierno europeo, la actividad en las principales ligas continúa incluso durante las Fiestas. Es el caso de la Serie A de Italia, donde juega el cordobés Paulo Dybala, quien encendió las redes sociales con el look que usó para el entrenamiento de la Roma.

El delantero lució la camiseta manga larga que el equipo suele usar para entrar en calor, y que se distingue por un diseño llamativo y abstracto en tonos vibrantes (amarillo mostaza, naranja quemado y rojo) sobre un fondo negro. También usó pantalones deportivos negros y guantes del mismo calor.

Pero lo que más llamó la atención fue el accesorio con el que completó el outfit: un gorro tipo beanie de color negro que aportó un toque urbano y casual al conjunto. No solo lo ayudó a combatir el frío italiano, sino que también resaltó su perfil y le dio un aire de sofisticación.

Paulo Dybala look gorro Instagram @paulodybala Atento, Boca: la señal del DT de Roma sobre el futuro de Dybala El nombre de Paulo Dybala lleva varios meses sonando con fuerza en Boca, donde los hinchas se ilusionan con verlo jugar la Copa Libertadores 2026. Aunque el delantero tiene contrato con la Roma hasta junio, el entrenador del club dio una señal sobre el futuro del cordobés.

Gian Piero Gasperini, de 67 años, no puso a Dybala entre los titulares para el partido del lunes 15 ante Como, que terminó en victoria 1 a 0 para la Roma. "Veremos cómo está. Ha tenido un momento positivo, pero el fútbol actual no te permite estar en condiciones precarias. Cuando está bien, no tengo ninguna duda", argumentó antes del encuentro.

Al final, Dybala no entró ni siquiera como suplente. "Esto debe ser un estímulo para Paulo, que es un jugador extraordinario. Cuando está bien y juega, regatea y define: no hay nadie en Italia con su calidad. Quizás esté listo para el domingo, veremos cómo entrena", adelantó el DT. De esta manera, Gasperini, que conoce a Dybala desde su época en el Palermo, dejó claro que su ausencia se debe a motivos físicos y no futbolísticos. El argentino perdió continuidad por una serie de lesiones, pero el entrenador no descartó que pueda volver a utilizarlo en el corto plazo.