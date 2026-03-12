12 de marzo de 2026 Inicio
"Me encantaría": el campeón del mundo que admitió su deseo de volver a la Argentina y jugar en Boca

Una figura de la selección nacional reconoció que analiza regresar al país en algunos años y mencionó al club de la Ribera entre sus posibles destinos.

Por
Alexis ﻿Mac Allister dejó abierta la puerta a un regreso al fútbol argentino.

  • Alexis Mac Allister volvió a referirse a la posibilidad de regresar al fútbol argentino en el futuro.

  • El mediocampista mencionó su deseo de volver a Boca y también a Argentinos Juniors.

  • El campeón del mundo explicó que su situación personal influye en la decisión de cuándo regresar al país.

  • Actualmente, Mac Allister atraviesa un gran presente en Liverpool, donde es una de las figuras.

El nombre de Alexis Mac Allister volvió a instalarse en la escena del fútbol argentino luego de que el mediocampista se refiriera nuevamente a la posibilidad de regresar al país en el futuro. El campeón del mundo con la Selección argentina reconoció que mantiene el deseo de tener una segunda etapa en Boca, club donde tuvo un paso breve durante su carrera.

Durante una charla con el streamer La Agusneta, el futbolista habló sobre cómo imagina los próximos años de su trayectoria profesional. Aunque remarcó que hoy su carrera continúa en el exterior, también dejó abierta la posibilidad de regresar a la Argentina cuando llegue el momento adecuado.

En ese sentido, explicó que su situación personal influye en la planificación del futuro. La reciente paternidad fue uno de los factores que, según señaló, lo llevó a priorizar distintos aspectos de su vida antes de tomar decisiones relacionadas con un eventual regreso al fútbol local.

El mediocampista campeón del mundo mencionó a Boca y Argentinos Juniors como posibles destinos futuros.

El paso de Alexis Mac Allister en Boca

La etapa de Alexis Mac Allister en Boca comenzó a mediados de 2019, cuando el mediocampista llegó al club a préstamo. Su debut oficial se produjo el 24 de julio de 2019 en un partido de Copa Libertadores frente a Athletico Paranaense, encuentro en el que además convirtió un gol que le dio la victoria al equipo en Brasil.

Durante su breve paso por el club, el volante disputó 20 partidos oficiales, en los que logró 2 goles y 4 asistencias. Su rendimiento lo posicionó como una de las apariciones destacadas de ese semestre dentro del plantel dirigido por Gustavo Alfaro, gracias a su versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo.

A pesar de haber mostrado buenos rendimientos, su ciclo en el equipo terminó antes de lo esperado. El préstamo con el que había llegado al club no incluía opción de compra, por lo que su continuidad dependía de una nueva negociación entre las partes. Según explicó el propio futbolista tiempo después, desde la dirigencia no existió la intención de extender su permanencia.

El mediocampista también apuntó a una decisión tomada por Juan Román Riquelme, lo que generó un momento complejo desde lo personal. El jugador explicó que siempre sintió una fuerte admiración por el actual dirigente de Boca, por lo que el desenlace de su salida resultó especialmente difícil de asimilar.

Alexis Mac Allister vistió la camiseta de Boca durante seis meses en 2019.

Con el paso de los años, el futbolista consolidó su carrera en el fútbol europeo y actualmente es una de las piezas importantes del Liverpool. Sin embargo, la experiencia corta en el club de la Ribera dejó la sensación de que su historia con Boca podría tener un nuevo capítulo en el futuro.

