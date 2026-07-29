El riesgo país registró su máximo en casi dos meses y cayeron los bonos en dólares Los títulos públicos en moneda extranjera marcaron bajas generalizadas en los mercados, mientras que el indicador de riesgo soberano trepó a 446 puntos básicos. Los movimientos ocurrieron luego de la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina. Por Agregar C5N en









Cayeron los bonos en dólares en Wall Street.

El riesgo país alcanzó los 446 puntos básicos este miércoles y registró su máximo nivel desde el 9 de junio, mientras que los bonos en dólares bajaron en Wall Street. Los movimientos ocurrieron en medio del aumento del petróleo por la tensión internacional y después de la visita a la Argentina de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Los bonos en dólares cerraron con bajas en su mayoría, ya que se registraron caídas en el Global 2041 (-0,7%), Global 2046 y Global 2035 (-0,6%) y el Global 2038 (-0,6%). Además, el riesgo país medido por el J.P. Morgan trepó 2 unidades y se situó en 443 puntos básicos.

Cayeron los bonos en dólares en Wall Street. En tal sentido, el S&P Merval disminuyó 0,7% a 3.233.105,22 puntos y subió 0,2% a 2.038,94 puntos en dólares. Además, Metrogas, Edenor, YPF y Transportadora de Gas del Sur encabezaron las subas de las energéticas, mientras que Grupo Supervielle, Central Puerto, Ternium y Aluar cayeron entre un 2,3% y 1,5%.

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron con un saldo mixto debido a que IRSA lideró las subas con un 1,6% y Grupo Supervielle impulsó las mermas con un 2,3%.

Licitación clave: el Gobierno logró un rollover del 144%, captó u$s309 millones y no volcó pesos al mercado El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de julio: cerró con un rollover del 144,53%, logrando adjudicar un total de $12,21 billones frente a vencimientos que alcanzaban los $8,5 billones. Este resultado permitió obtener un financiamiento neto positivo de $3,71 billones, lo que en la práctica significa retirar excedentes de pesos del mercado para evitar mayor presión sobre los precios y el tipo de cambio. La operación se destacó por no haber inyectado liquidez al sistema, cumpliendo con uno de los objetivos centrales del programa económico actual.

En el segmento de moneda extranjera, la Secretaría de Finanzas captó u$s309 millones adicionales mediante la reapertura del bono Bonar 2029 (AO29). Este título, que convalida una tasa del 8,33%, es una pieza fundamental en la estrategia oficial para garantizar el pago de los compromisos de deuda externa hasta el año 2027. Con esta nueva colocación, el Tesoro ya ha negociado aproximadamente u$s920 millones de un cupo total de u$s2.000 millones establecido para este instrumento. La gran sorpresa de la jornada fue el interés por el debut del bono dual TMVE8, que concentró el 38% del monto total negociado con una adjudicación de $4,72 billones. La fuerte demanda de este título, que ofrece cobertura tanto por inflación como por el movimiento del dólar oficial, es interpretada por los analistas como una señal clara de que el mercado busca protección ante una posible devaluación en el largo plazo.