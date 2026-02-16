16 de febrero de 2026 Inicio
Mateo Messi metió un golazo en la Academia del Inter Miami y le sacó una sonrisa a su padre

El video se viralizó en redes sociales. El hijo del astro argentino convirtió un gol y lo celebró con euforia mientras Lionel Messi seguía de cerca el partido.

Mateo Messi, el segundo hijo de Lionel y Antonela Roccuzzo, metió un lindo gol en la Academia del Inter de Miami y le sacó una sonrisa a su papá que seguía de cerca el partido. El video se volvió viral en redes sociales y generó la ilusión de fanáticos del fútbol que se ilusionan con la continuidad del apellido en el profesionalismo.

En el video se ve que Mateo tomó la pelota, perfiló con la derecha y la colocó contra el palo, lejos del arquero. Salió disparado con los brazos abiertos, se arrojó de rodillas y quedó envuelto en un abrazo colectivo de camisetas rosas. A pocos metros, sobre la línea lateral, su padre siguió la secuencia con una sonrisa que lo decía todo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeAreMessi/status/2023228394989850740&partner=&hide_thread=false

El delantero de 38 años asistió como un espectador más para acompañar a Thiago, Mateo y Ciro, y el tanto del segundo terminó siendo el momento destacado de la jornada. El registro no tardó en multiplicarse en redes.

No es la primera vez que Mateo capta la atención. Días atrás, otra definición suya había circulado con fuerza tras una publicación oficial de la cantera de Las Garzas. La frase “de tal palo, tal astilla” se repitió entre los fanáticos, entusiasmados por los gestos técnicos del hijo del campeón del mundo.

El propio Messi había trazado diferencias entre sus hijos en una entrevista reciente: definió a Thiago como más organizador, a Mateo como más cercano al gol y con instinto ofensivo, y a Ciro como más explosivo y encarador. En ese reparto de perfiles, el último fin de semana volvió a quedar claro que Mateo se siente cómodo cerca del área.

