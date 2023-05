Mascherano explicó los motivos que lo llevaron a seguir como DT de la Selección Sub 20

"Él me dio su parecer y uno obviamente escucha. Mas allá de su conocimiento, que no tengo ninguna duda, viene desde el cariño y eso también es importante. También valoré sus palabras en ese momento", sostuvo sobre su conversaciones con el rosarino.

Luego agregó que "no solamente hablé con Leo, sino también con mucha gente acá del predio que se que me quiere, me tiene mucho estima, mucho cariño y sobre todo me lo hace sentir, sobre todo en los momentos malos que es donde necesitamos mas a las personas".

Mascherano asumió oficialmente como entrenador de la Sub 20 en enero de 2022 y desde que es el DT del equipo, Argentina ganó 9 partidos, empató 1 y perdió 6. Si se termina de confirmar que el Mundial Sub 20 se jugará en el país, tendrá el desafío más importante desde que se transformó en entrenador.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1656341714573852697 #ESPNF90 Los que lo motivaron a continuar: Javier #Mascherano había dimitido como seleccionador en la sub 20 pero hubo apoyo muy fuerte para que continúe. #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/mADa9ZwyI6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 10, 2023

La FIFA publicó el fixture del Mundial Sub 20: cuándo y dónde juega Argentina

Con la confirmación de Javier Mascherano al mano de la conducción técnica, la albiceleste debutará en el Mundial el 20 de mayo ante Uzbekistán en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Se tratará del la primera doble fecha del certamen que también incluye el partido entre Guatemala contra Nueva Zelanda en el mismo escenario.

El segundo partido de la Selección argentina será tres días después, el 23 de mayo frente a Guatemala, nuevamente en el estadio Madre de Ciudades. Cerrará su participación en la fase inicial de grupos cuando choque contra Nueva Zelanda el 26 del mismo mes en el Bicentenario de San Juan.

Selección Sub 20: Mascherano dio la lista de convocados para el Mundial

El director técnico de la Selección argentina Sub 20, Javier Mascherano, confirmó la lista de 21 convocados para disputar el Mundial que se disputará en la Argentina y que se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio.