Marcelo Moretti fue insultado por hinchas y tuvo que huir en patrullero de la sede de San Lorenzo

El presidente del Ciclón, restituido en el cargo por un fallo judicial, tuvo que salir corriendo y escoltado por la policía de la sede social de Boedo. Se vivieron momentos de máxima tensión.

Moretti se fue corriendo de la sede y se metió en un patrullero.

San Lorenzo de Almagro sumó este lunes un nuevo y violento episodio a su profunda crisis institucional, tras el fallido intento de Marcelo Moretti de reasumir la presidencia. El dirigente, restituido en el cargo por un fallo judicial, se vio forzado a huir de la sede social de Boedo escoltado por la policía y en patrullero, en medio de un clima de extrema tensión y enfrentamientos con hinchas.

La controversia se desató cuando Moretti, quien se encontraba de licencia, se presentó en Avenida La Plata con la intención de retomar sus funciones. Sin embargo, un grupo de simpatizantes que se autoconvocó en el lugar lo recibió con una andanada de insultos, proyectiles (incluidos huevos) y violentos reclamos, exigiendo su renuncia y el llamado a elecciones anticipadas.

La situación escaló rápidamente, obligando a desplegar un operativo policial. Ante la creciente hostilidad y los intentos de algunos fanáticos de ingresar por la fuerza, golpeando las puertas del club, Moretti debió abandonar las instalaciones apresuradamente. El presidente se retiró corriendo y se subió a un patrullero para resguardarse, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, confirmando la insostenible situación interna.

Este caótico retorno se produce una semana después de que el Juzgado Civil notificara formalmente la suspensión de la Asamblea Extraordinaria y ordenara retrotraer el proceso que había declarado la acefalía del club a mediados de septiembre. La Justicia consideró "irregular" la supuesta acefalía, instruyendo a la Comisión Directiva a reunirse nuevamente “de manera legítima y conforme al Estatuto”.

El fallo judicial revirtió el escenario de transición que se había instalado en la cúpula dirigencial, luego de que una ola de renuncias forzara la conformación de un gobierno interino. El argumento esgrimido por el sector de Moretti para impugnar la acefalía se centró en supuestas irregularidades estatutarias en la convocatoria a la reunión de Comisión Directiva que oficializó su apartamiento.

La fractura dirigencial se agrava con el retorno del mandatario, quien arrastra una pesada mochila de cuestionamientos. Su licencia se había originado tras la filtración de un video en el que presuntamente se lo veía recibiendo coimas por el fichaje de un juvenil, un escándalo que detonó la crisis interna y dañó irreparablemente su credibilidad ante una parte de la masa societaria.

Uno de los críticos más enfáticos del presidente es Ulises Morales, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea, quien cuestionó duramente la capacidad del dirigente para liderar el club. “Creo que Moretti antes de asumir debería someterse a una pericia psiquiátrica. No está mentalmente preparado”, afirmó Morales en una entrevista radial, añadiendo que el presidente se había burlado de la situación.

