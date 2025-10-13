13 de octubre de 2025 Inicio
Tragedia en la ruta: murieron dos hinchas de Gimnasia de Mendoza que volvían de celebrar el ascenso

El conjunto mendocino confirmó que se trata de un simpatizante que viajaba junto a su sobrina. “Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”, señalaron.

La víctima es Lautaro Godoy y su sobrina

La víctima es Lautaro Godoy y su sobrina, de 2 meses. También hay 3 personas heridas

Un total de dos hinchas de Gimnasia de Mendoza murieron este fin de semana en un accidente de tránsito cuando regresaban de Buenos Aires a su ciudad, luego del ascenso histórico del Lobo mendocino a la Primera División del fútbol argentino.

El trágico accidente ocurrió este domingo por la tarde en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca de Alto Pencoso, a la altura de San Luis. De acuerdo a las pericias preliminares, las autoridades determinaron que el vehículo volcó por sus propios medios.

“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”, escribió el club recientemente ascendido en sus redes sociales.

gimnasia tw

En medio de la investigación, resta determinar cuáles fueron las causales del accidente que provocó la muerte del joven de 18 años y su sobrina de apenas 2 meses. Por su parte, se constató que hay tres personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Central Ramón Carrillo, que se trata de una mujer de 23 años y otra de 40, además de un hombre de 44.

En tanto, el hecho se produjo luego del ascenso de Gimnasia de Mendoza a la máxima categoría del fútbol argentino, luego de derrotar 3-0 en la tanda de penales a Deportivo Madryn en el estadio de Platense, luego de que empataran 1-1 durante el tiempo regular.

