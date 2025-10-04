5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

San Lorenzo reaccionó tarde y perdió 2-1 con Lanús en el Sur por el Torneo Clausura 2025

El Ciclón no pudo mantener su buen andar en el torneo, y cayó en La Fortaleza, con goles de Bou y Marcich; descontó el colombiano Herazo. Sobre el final, Herrera tuvo el empate, y reventó el travesaño.

Por
Toto Salvio lucha el balón en el aire

Toto Salvio lucha el balón en el aire, con los jugadores de San Lorenzo.

@clublanus

San Lorenzo fue derrotado por 2-1 a manos de Lanus, en La Fortaleza, por la 11ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Con goles de Sasha Marcich y Walter Bou; descontó Diego Herazo, el Granate aprovechó su momento y fue pura efectividad ante un Ciclón que reaccionó tarde. Así, el local escaló al tercer puesto, con 20 puntos y los de Boedo permanecen en zona de playoffs.

Te puede interesar:

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo se ilusionan con gritar campeón con su gente

Al parecer, el equipo de Mauricio Pellegrino quiere dar pelea tanto en el plano local como internacional. Clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras un triunfazo en Río de Janeiro frente a Fluminense, el Granate se plantó ante San Lorenzo y le ganó con autoridad para no descuidar el Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1974660484155756783&partner=&hide_thread=false

El local pegó primer en la etapa inicial, con una gran jugada colectiva comandada por Bou: desbordó por derecha y tiró un centro venenoso al área, Ramiro Carrera la dejó pasar y Marcich apareció para abrir el marcador. Lanús defendió la diferencia con grandes atajadas de Nahuel Losada, y hasta pudo estirar el resultado sobre final del primer tiempo.

En el inicio del complemento, Bou confirmó el buen momento de su equipo en cancha y, tras una serie de rebote en el área, convirtió el segundo tanto del partido. Recién a los 33' del complemento, el equipo de Damián Ayude reaccionó gracias a una pirueta del colombiano Herazo, para un descuento que revivió a la visita.

Lanus San Lorenzo
Sasha Marcich festeja el primer gol de Lan&uacute;s.

Sasha Marcich festeja el primer gol de Lanús.

Allí llegó el show de los goles errados para San Lorenzo: sobre el final del encuentro, Ezequiel Herrera estrelló una pelota en el travesaño y segundos después, Alexis Cuello casi mete un golazo con remate bombeado al segundo palo. Si no entraron esas dos, el partido esta destinado a la victoria de Lanús.

En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a San Martín de San Juan, el viernes a las 14:30. En tanto, Lanús visitará a Independiente, el domingo 12 de octubre desde las 21:15 en Avellaneda.

walter bou lanus san lorenzo
Walter Bou ensaya un centro, ante la marca de Roma&ntilde;a, de San Lorenzo.

Walter Bou ensaya un centro, ante la marca de Romaña, de San Lorenzo.

Mirá el resumen del triunfo de Lanús sobre San Lorenzo en el Sur

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El capitán Gastón Hernández grita con alma y vida su gol.

San Lorenzo le regaló una victoria a su gente: derrotó 2-0 a Godoy Cruz en el Bajo Flores

Rodrigo De Paul y Messi, titulares en la goleada por 4-1 a New England Revolution.
play

Show de asistencias de Messi, para la goleada de Inter Miami por 4-1 sobre New England Revolution

Dylan Gorosito, el jugador de Boca, metió un golazo de otro partido.
play

Con un golazo de Gorosito, la Selección derrotó a Italia y cerró su grupo con puntaje ideal en el Mundial Sub 20 de Chile

La cara de la derrota: Brasil eliminado en primera ronda por 1ª vez en 20 presentaciones.
play

Papelón de Brasil en el Mundial Sub 20 de Chile: fue eliminado en fase de grupos por primera vez en su historia

Thiago Almada es una de las figuras que comenzó a surgir en los últimos partidos.

La Selección argentina ya tiene una baja: Scaloni desafectó a uno de los jugadores de la lista

Gago sólo ganó 2 partidos de 12 dirigidos.
play

El tenso cruce de Fernando Gago con un periodista en México: "Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos en Boca"

Rating Cero

play

Daniella Mastricchio: "Desaparecí del medio porque no sabía cómo afrontar la fama"

Pauls contó un episodio que tuvo con la IA que lo dejó en shock.

"Sin mi autorización": la anécdota de Gastón Pauls con la Inteligencia Artificial

La pareja formó una familia ensamblada con los hijos de sus relaciones anteriores.

Camila Homs y José Sosa anunciaron el nombre de su hija: cuál es y qué significa

La productora junto a su nieta e hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca.

Muerte de la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich: dos testigos dieron nuevos detalles de la tragedia

Pestañela diariamente da el parte médico de Thiago, en sus redes.

Daniela Celis, presente en la peregrinación de Luján tras la milagrosa recuperación de Thiago Medina

El cambio de canal podría darse en la mitad del 2026. 

¡Bombazo! Gran figura de América TV en la mira de Telefe con una oferta importante para 2026

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del sábado 20 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3819 del sábado 4 de octubre de 2025

Hace 1 hora
play

Daniella Mastricchio: "Desaparecí del medio porque no sabía cómo afrontar la fama"

Hace 1 hora
play

Augusto Tartúfoli: "El stream es televisión low cost y con bajo contenido: hacen tonterías"

Hace 1 hora
play
Toto Salvio lucha el balón en el aire, con los jugadores de San Lorenzo.

San Lorenzo reaccionó tarde y perdió 2-1 con Lanús en el Sur

Hace 1 hora
Pauls contó un episodio que tuvo con la IA que lo dejó en shock.

"Sin mi autorización": la anécdota de Gastón Pauls con la Inteligencia Artificial

Hace 1 hora