San Lorenzo reaccionó tarde y perdió 2-1 con Lanús en el Sur por el Torneo Clausura 2025

San Lorenzo fue derrotado por 2-1 a manos de Lanus, en La Fortaleza, por la 11ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Con goles de Sasha Marcich y Walter Bou; descontó Diego Herazo, el Granate aprovechó su momento y fue pura efectividad ante un Ciclón que reaccionó tarde. Así, el local escaló al tercer puesto, con 20 puntos y los de Boedo permanecen en zona de playoffs.
Al parecer, el equipo de Mauricio Pellegrino quiere dar pelea tanto en el plano local como internacional. Clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana, tras un triunfazo en Río de Janeiro frente a Fluminense, el Granate se plantó ante San Lorenzo y le ganó con autoridad para no descuidar el Torneo Clausura.
El local pegó primer en la etapa inicial, con una gran jugada colectiva comandada por Bou: desbordó por derecha y tiró un centro venenoso al área, Ramiro Carrera la dejó pasar y Marcich apareció para abrir el marcador. Lanús defendió la diferencia con grandes atajadas de Nahuel Losada, y hasta pudo estirar el resultado sobre final del primer tiempo.
En el inicio del complemento, Bou confirmó el buen momento de su equipo en cancha y, tras una serie de rebote en el área, convirtió el segundo tanto del partido. Recién a los 33' del complemento, el equipo de Damián Ayude reaccionó gracias a una pirueta del colombiano Herazo, para un descuento que revivió a la visita.
Sasha Marcich festeja el primer gol de Lanús.
Allí llegó el show de los goles errados para San Lorenzo: sobre el final del encuentro, Ezequiel Herrera estrelló una pelota en el travesaño y segundos después, Alexis Cuello casi mete un golazo con remate bombeado al segundo palo. Si no entraron esas dos, el partido esta destinado a la victoria de Lanús.
En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a San Martín de San Juan, el viernes a las 14:30. En tanto, Lanús visitará a Independiente, el domingo 12 de octubre desde las 21:15 en Avellaneda.
Walter Bou ensaya un centro, ante la marca de Romaña, de San Lorenzo.
Mirá el resumen del triunfo de Lanús sobre San Lorenzo en el Sur