Este es le perfume favorito de Martín Palermo: cuánto sale

El exfutbolista se inclina por una fragancia árabe unisex que está ganado adeptos gracias a su frescura, dulzura y elegancia. Su precio es accesible dentro del segmento de perfumes de lujo.

El exdelantero de Boca Martín Palermo llamó la atención de sus seguidores al dar a conocer cuál es el perfume que lo acompaña a diario. Se trata de uno de origen árabe que destaca por su aroma intenso, su versatilidad y un precio mucho más accesible que otras opciones del segmento premium.

La elección de Palermo llamó la atención, ya que este tipo de perfumes se volvió tendencia en redes sociales por su estilo unisex y su duración prolongada. En los últimos años, las fragancias sin género ganaron protagonismo en el mercado internacional, impulsadas por su carácter moderno, su elegancia atemporal y la posibilidad de adaptarse a diferentes momentos del día.

Con una mezcla justa entre frescura, dulzura y calidez, esta propuesta ofrece una nueva forma de entender la perfumería, libre de etiquetas y enfocada en la experiencia sensorial.

El perfume elegido por Martín Palermo es Amber Oud Gold Edition , de la casa árabe Al Haramain , reconocida por su tradición en fragancias intensas. Lanzado en 2018, este perfume unisex pertenece a la familia oriental vainilla y se caracteriza por su aroma envolvente que mezcla notas cítricas, frutales y amaderadas.

En su composición se perciben una salida fresca con bergamota y matices verdes, un corazón frutal con melón, piña y dulces, y un fondo cálido de vainilla, almizcle y ámbar. Su equilibrio entre lo vibrante y lo cremoso lo convierte en una fragancia ideal tanto para el día como para la noche, adaptable a cualquier estación del año.

El público lo elige por su excelente fijación y proyección, atributos que lo ubican como una alternativa elegante sin necesidad de gastar de más. Además, su carácter neutro en cuanto al género lo hace aún más atractivo para quienes buscan aromas diferentes y duraderos.

Cuánto sale el perfume favorito de Martín Palermo

Amber Oud Gold Edition se consigue en tiendas online especializadas y plataformas de venta de perfumes importados. Su valor ronda los 92.299 pesos argentinos, lo que lo coloca dentro de la gama media-alta del mercado, aunque sigue siendo una opción competitiva frente a otras marcas internacionales.

Al Haramain Amber Oud Gold Edition EDP 120ml Mercado Libre

Su éxito también se debe a su concepto moderno, debido a que es una fragancia que no distingue entre lo masculino y lo femenino, y que se impone por el equilibrio en su personalidad. En redes sociales, muchos usuarios destacan su elegancia, la calidad de sus ingredientes y la sensación de exclusividad que transmite sin necesidad de recurrir a precios altos.