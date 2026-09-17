Marcelo Gallardo asumió como DT de Ecuador y fue contundente: "Venimos a competir para ganar"

El Muñeco fue presentado como nuevo entrenador de La Tri y habló de sus objetivos, la identidad que pretende darle al equipo y el proceso que inicia rumbo al Mundial 2030.

Gallardo durante la conferencia de prensa en su presentación como de DT de Ecuador.

Marcelo Gallardo fue presentado este jueves como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, en el inicio de su primera experiencia al frente de un combinado nacional. El argentino brindó una conferencia de prensa en Quito y definió su llegada como un "desafío de vida", además de anticipar los principales lineamientos de su proyecto.

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"Es un desafío de vida, no es simplemente algo deportivo. Venir a un país que me recibió de la manera que lo hicieron, con ese afecto y esa ilusión de la gente que me acompaña, es un desafío de vida", expresó Gallardo durante su presentación, en la que explicó que también lo motiva conocer una nueva cultura y trabajar con un grupo de futbolistas que considera de gran potencial.

El entrenador argentino tendrá entre sus primeras tareas observar a los jugadores ecuatorianos, tanto del ámbito local como de las principales ligas del exterior, para ampliar su radar de convocatorias. Además, anticipó que contará con buena parte de la base que disputó el último Mundial y evaluará el proceso de recambio.

Gallardo también se refirió a las condiciones que encontró en el fútbol ecuatoriano y señaló que el seleccionado cuenta con jugadores en distintas ligas importantes. Su intención será conocerlos de cerca y trabajar sobre sus virtudes, pero también detectar aquellos aspectos que puedan mejorar para elevar el nivel colectivo.

Muñeco Gallardo durante la conferencia de prensa en su presentación como de DT de Ecuador.

"Estoy convencido que tiene muchos futbolistas con potencial y de poder seguir mejorando, con presencia en las principales ligas y, si no lo están, lograrlo para potenciar al seleccionado nacional", explicó el entrenador, al mismo tiempo que remarcó que el proceso recién comienza y que necesitará tiempo para conocer las características de sus dirigidos.

Uno de los objetivos centrales del nuevo ciclo será construir una identidad reconocible para La Tri. Gallardo pretende que el equipo aproveche la experiencia de sus jugadores y adopte una mentalidad que le permita afrontar los partidos ante las selecciones más importantes del mundo con ambición y confianza.

"El talento y el convencimiento te lleva a esos lugares para competir contra cualquier potencia del fútbol mundial. Ecuador tiene esos niveles para lograrlo con su materia", analizó el DT y consideró fundamental que todo el fútbol ecuatoriano avance detrás de una misma idea para conseguir el salto de calidad que pretende.

El entrenador también habló de la importancia de sostener su proyecto más allá de las fechas FIFA: explicó que buscará involucrarse con el desarrollo de los juveniles y seguirá de cerca del fútbol local y del exterior para ampliar el seguimiento de jugadores, incluso durante los períodos en los que no haya actividad del seleccionado.

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"Quiero mostrar un equipo que me identifique, que vaya al frente y se destaque por una convicción y espíritu que se logra con talento, exigencia, disciplina y trabajo", afirmó Gallardo. Y completó con una definición que sintetiza su postura para esta nueva etapa: "No venimos solamente a participar, sino a competir para ganar los desafíos que tengamos".

La presentación de Marcelo Gallardo que preparó la Federación Ecuatoriana de Fútbol

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) preparó un video especial para darle la bienvenida a Marcelo Gallardo como DT y repasó distintos momentos de su trayectoria. La producción recorrió desde su debut como futbolista hasta sus principales conquistas como técnico de River, con imágenes de las competencias internacionales que ganó durante su carrera.

"Bienvenido el que inició la era más gloriosa de un club, el que ganó una Sudamericana, dos Copas Libertadores, tres Recopas, ocho títulos nacionales, y la final más importante de todos los tiempos", expresó la voz del video, que también destacó su experiencia mundialista y su etapa como jugador en Francia.

UNA NUEVA ERA COMIENZA HOY.



El que sabe lo que pesa una camiseta.

El que conoce la exigencia de representar a millones.

El que sabe lo que significa ganar, y volver a ganar.



Bienvenido el que ya marcó una era.

Bienvenido el que fue Rey de América más de una vez.



Hoy… pic.twitter.com/qZzBe1j2xs — FEF (@FEFecuador) September 17, 2026

La publicación de la FEF acompañó el material audiovisual con un mensaje que presentó la llegada de Gallardo como el comienzo de una nueva etapa para La Tri. "Hoy comienza un nuevo desafío. Hoy comienza una nueva historia. Bienvenido a La Tri, Marcelo Gallardo", escribió la Federación, que cerró el posteo con los hashtags "Nueva Era" y "La Era Gallardo".