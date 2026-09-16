16 de septiembre de 2026 Inicio
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La cruda confesión del entrenador de Inglaterra por la derrota ante Argentina: "No había forma de sobrevivir"

Thomas Tuchel repasó en un documental lo que representó el día en el que la Selección argentina dio vuelta la semifinal del Mundial 2026. El DT alemán reconoció que se equivocó en los cambios y elogió a Lionel Scaloni y a los jugadores albicelestes.

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Thomas Tuchel explicó por qué colapsó Inglaterra ante los goles de la Selección argentina.

Thomas Tuchel explicó por qué colapsó Inglaterra ante los goles de la Selección argentina.

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El entrenador de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, relató con crudeza cómo vivió 2-1 ante Argentina en Atlanta en el Mundial 2026. "No íbamos a sobrevivir", aseguró el director técnico, de origen alemán..

La AFA confirmó que el último partido del mejor jugador del mundo en la selección será el 6 de octubre.
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Luego del gol de Anthony Gordon, el DT alemán admitió que la reacción del seleccionado liderado por Lionel Scaloni superó todo lo esperado por los jugadores ingleses y dejó un recuerdo imborrable en su carrera: “Era como esperar la muerte”, según definió.

Tuchel habló del planteo del DT argentino como una jugada desesperada pero brillante: "Argentina jugó al fútbol del 'que se joda todo'. Dijeron: 'No tenemos nada que perder'. Jugaron con cuatro delanteros, dos extremos y Messi. Terminaron en algunos momentos con un esquema 3-1-6".

Tuchel aseguró que todo cambió cuando el arquero Jordan Pickford le atajó un cabezazo clarísimo a Nico González antes del parate para tomar agua. Ese fue el momento en que la debilidad de Inglaterra quedó expuesta: "Pensé: 'No vamos a sobrevivir'. Era esperar la muerte. No teníamos la pelota ni defendíamos bien, entramos en una mentalidad de solo resistir".

Ante este panorama, el técnico alemán armó una línea de cinco defensores para aguantar la ventaja, una decisión de la que hoy se arrepiente profundamente. Reconoció que ese cambio táctico le dio aire a la Argentina y envió un mensaje equivocado a sus futbolistas.

El ex DT del Bayern Múnich destacó la destreza Enzo Fernández y Lautaro Martínez que pusieron el 2-1 y dieron vuelta el marcador a favor de Argentina y su pase a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para Tuchel, la caída en la semifinal es una "cicatriz" con la que lo acompañará de por vida, según declaró en TNT Sports de Reino Unido.

Documental revelador

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, confesó la desesperación que vivió su equipo durante la semifinal del Mundial 2026 frente a la Selección argentina. En una entrevista para el documental oficial de la federación inglesa, el DT alemán reconoció que la agresiva apuesta ultraofensiva de Lionel Scaloni que desarmó por completo a su seleccionado y terminó con el triunfo de Argentina 2-1. “Pueden intentar matarme con esto. Pero es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. No son ustedes quienes tienen que hacerlo. Yo estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo...", declaró ante la prensa.

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