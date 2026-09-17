Confirmado: GTA VI se podrá jugar en español y otros 12 idiomas desde el primer día La empresa Take-Two confirmó que el videojuego estará disponible en español, mientras crece la expectativa por saber si contará con doblaje de voz. El lanzamiento será el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S, a más de trece años de espera. Por Agregar C5N en









Rockstar confirma el idioma español para el lanzamiento de GTA VI. Redes sociales

La espera por GTA VI, el videojuego más masivo de estos tiempos, está llegando a su fin y sus desarrolladores no quieren dejar a nadie afuera: se confirmó que estará disponible desde su día de lanzamiento con soporte oficial para 13 idiomas en sus textos y subtítulos, entre ellos el español.

Durante una reunión de inversores de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, la compañía compartió de manera oficial que Grand Theft Auto VI se lanzará al mercado adaptado a 13 idiomas a nivel global.

El juego vendrá traducido tanto al español de España como al de México, además de variantes en portugués, francés, alemán, italiano, ruso, japonés, coreano, polaco y chino. Desde la firma aseguraron que este catálogo de lenguas no es definitivo, sino que se irán sumando nuevas traducciones e interpretaciones mediante actualizaciones posteriores al estreno.

Esta confirmación deja contentos a los usuarios de habla hispana respecto a los textos, los títulos y subtítulos, aunque genera dudas sobre el tema sonoro: a solo dos meses del lanzamiento, el 19 de noviembre, no se sabe si incorporará voces en español o seguirá con las voces en inglés como hace siempre la compañía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rockstar Games (@rockstargames) Qué es GTA VI y cuándo sale el juego más esperado de la década Grand Theft Auto VI (o simplemente GTA 6) es la secuela de la famosa saga de acción y mundo abierto creado por Rockstar Games. Su lanzamiento global está confirmado para el 19 de noviembre de 2026 para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la versión para PC todavía no tiene fecha oficial. A más de 13 años de GTA V, la nueva entrega propone una revolución en la industria del entretenimiento con el universo virtual más grande e inmersivo que se conozca.