Confirmado: GTA VI se podrá jugar en español y otros 12 idiomas desde el primer día

La espera por GTA VI, el videojuego más masivo de estos tiempos, está llegando a su fin y sus desarrolladores no quieren dejar a nadie afuera: se confirmó que estará disponible desde su día de lanzamiento con soporte oficial para 13 idiomas en sus textos y subtítulos, entre ellos el español.
Durante una reunión de inversores de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, la compañía compartió de manera oficial que Grand Theft Auto VI se lanzará al mercado adaptado a 13 idiomas a nivel global.
El juego vendrá traducido tanto al español de España como al de México, además de variantes en portugués, francés, alemán, italiano, ruso, japonés, coreano, polaco y chino. Desde la firma aseguraron que este catálogo de lenguas no es definitivo, sino que se irán sumando nuevas traducciones e interpretaciones mediante actualizaciones posteriores al estreno.
Esta confirmación deja contentos a los usuarios de habla hispana respecto a los textos, los títulos y subtítulos, aunque genera dudas sobre el tema sonoro: a solo dos meses del lanzamiento, el 19 de noviembre, no se sabe si incorporará voces en español o seguirá con las voces en inglés como hace siempre la compañía.
Qué es GTA VI y cuándo sale el juego más esperado de la década
Grand Theft Auto VI (o simplemente GTA 6) es la secuela de la famosa saga de acción y mundo abierto creado por Rockstar Games. Su lanzamiento global está confirmado para el 19 de noviembre de 2026 para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que la versión para PC todavía no tiene fecha oficial. A más de 13 años de GTA V, la nueva entrega propone una revolución en la industria del entretenimiento con el universo virtual más grande e inmersivo que se conozca.