Llegó la cumbia al Tiny Desk: Los Mirlos del Perú estrenaron su sesión con identidad amazónica

El legendario grupo peruano aterrizó en el formato de sesiones más importante de la era digital para demostrar que el ritmo popular de la región no tiene techo. En el mes de la Música Latina además estarán Mon Laferte, Los Tigres del Norte y Draco Rosa.

La cumbia amazónica de Los Mirlos del Perú aterrizó en el formato de sesiones más importante de la era digital para demostrar que el ritmo popular de la región no tiene techo. La legendaria agrupación peruana fue confirmada por NPR Music y se sumó al especial por el Mes de la Música Latina en los famosos Tiny Desk Concerts.

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Durante casi 18 minutos, los siete integrantes de la banda llevaron al tradicional espacio de NPR los sonidos característicos de la selva peruana. Sus guitarras psicodélicas sonaron en el escritorio más codiciado de internet y fue la consagración definitiva de un sonido madre que cruzó continentes.

En Argentina lo conocemos de memoria, ya que fue la piedra angular que inspiró a muchísimas de las bandas que nos hicieron tirar pasos toda la vida. Tal es así, que uno de los grupos más importantes de la cumbia villera, Damas Gratis, le rindió homenaje en dos temas icónicos: La Danza de Los Mirlos y Lamento en la Selva.

Con identidad amazónica, la sesión en Tiny Desk despachó un repertorio impecable de cinco temas que incluyó la infaltable La Danza de Los Mirlos, el viaje psicodélico de La Fuga del Jaguar , la atmósfera de Las Noches y un cierre a pura fiesta enganchando La Pandilla y Doña Guillermina, teniendo como punto culminante y más emotivo la interpretación de Llanto en la Selva, un tema que los músicos le dedicaron a los pueblos indígenas en defensa de la Amazonía.

"Los Mirlos, inspirados en la majestuosidad del Amazonas, en la diversidad de sus culturas y en la riqueza de sus tradiciones, rendimos un homenaje a la selva Amazónica, a sus riquezas, sus misterios, mitos y leyendas que son el espíritu y el latido del corazón de la selva. Para que sientas la magia y el encanto del sonido de la selva, ¡Los Mirlos!", expresó Koki Rodríguez, fundador de la agrupación.

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El anuncio llegó dentro de una grilla armada por NPR, donde el combo peruano comparte cartel con pesados de la industria como Mon Laferte, Los Tigres del Norte y Draco Rosa. Bajo el guiño "A mi gente latino", la noticia encendió las redes y los mismos Mirlos festejaron en los comentarios con un picante "¡Ruge la selva!".

Ver a los pioneros de la cumbia amazónica copar el formato musical más influyente de la actualidad es una prueba irrefutable de que la cumbia manda en cualquier rincón del planeta. Apenas se colgó la publicación, las redes sociales explotaron y los usuarios celebraron la llegada de la banda sonora de sus vidas al formato Tiny Desk.

La danza de Los Mirlos: el sonido de la selva

Las guitarras psicodélicas y pegadizas de los peruanos fueron la semilla directa de la cumbia de nuestro país. Décadas más tarde, próceres del ritmo tropical local como Pablo Lescano y Damas Gratis tradujeron esa esencia amazónica al teclado y a la keytar, convirtiendo esos riff de guitarra originales en la marca registrada de la cumbia villera que hace bailar a todo el país.

A nivel internacional, lo de Los Mirlos hoy es un verdadero estallido, confirmándose este jueves su presencia histórica en Tiny Desk. Llegan al escritorio de NPR con una puesta 100% autóctona (banderas peruanas, estética chicha, ropa con motivos amazónicos y collares de huayruros), siendo la segunda presencia peruana en la historia del ciclo tras Susana Baca.

Los Mirlos se convirtieron en la primera banda peruana en tocar en Coachella (2025), pasaron por el prestigioso Roskilde Festival de Dinamarca y actualmente recorren Estados Unidos de costa a costa con una gira multitudinaria. También, lanzaron el disco The World Meets Los Mirlos (que ya superó los 2 millones de reproducciones), donde se unen a figuras globales como Juanes, Bomba Estéreo, Los Bunkers, Los Bitchos y Monsieur Periné.

A principios de este año, el Ministerio de Cultura de su país los declaró Personalidad Meritoria de la Cultura. Los Mirlos representan la historia viva de la cumbia amazónica y son la prueba de cómo un sonido nacido en la selva peruana atravesó generaciones en toda Latinoamérica.