17 de septiembre de 2026 Inicio
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El cruce entre la presidenta de Deportivo Español y Leonardo Cositorto, en medio de la denuncia contra Caruso Lombardi

La empresa Zoe Capital, vinculada al empresario condenado por estafas piramidales, está implicada en la concesión irregular de las canchas del club ubicado en Bajo Flores y por la cual el club inició acciones legales contra el extrenador.

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Leonardo Cositorto se defendió de las acusaciones y aseguró que era un sponsor de Deportivo Español.

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Luego de una auditoría interna encargada por la actual presidenta, María Sol Méndez, se determinó que el exentrenador y exmanager del club obtuvo de forma ilegítima la concesión de dos canchas de césped sintético hasta 2036, un acuerdo que se dio a través de Uriel Videtta y Zoe Capital, la firma de Cositorto.

El convenio no tuvo la aprobación de la Comisión Directiva ni de la Asamblea durante la gestión de Diego Elías. La institución nunca percibió el pago simbólico de $1.000.000 anuales y sufrió la restricción del uso del predio para las divisiones inferiores.

“Es muy importante que la gente sepa que después de sacar campeón a Cañuelas, Deportivo Español me llama porque estaba último, debía tres meses a los jugadores. Tuvimos que hacer los baños, el arco, la cancha, la pensión, el club estaba fundido”, aseguró en diálogo exclusivo con De Una por C5N.

En una llamada desde la cárcel el empresario indicó que cuando estuvo en el club “no había ninguna cancha de césped sintético”: “No hice ningún trato con las canchas. A mí nunca me llevaron a conocer el buffet, pero no sé qué negocio hacía porque había un runrún”.

En esa misma línea, remarcó que “no hice ningún trato con las canchas; solo aportaba para los jugadores. Le daba 6000 dólares por mes al expresidente, Diego Elías, y 8000 dólares por mes a Caruso Lombardi. Yo le pagaba el sueldo a Caruso”. “Mientras yo estuve le dábamos de comer a mucha gente. Todos estaban al día y estaban muy bien pagos. Yo estuve hasta febrero del 2022 porque no me daban las cuentas, por eso le dije a Elias que no lo iba a hacer más, pero yo ya había pago por adelantado”, se defendió ante las acusaciones y aclaró: “Yo era como un sponsor del club porque no le alcanzaba con lo que le daba a AFA para que le paguen a los jugadores, no administraba ni gerenciaba nada”.

La gestión irregular derivó en severas clausuras administrativas

Los concesionarios subalquilaron un espacio dentro del club para construir un buffet sin las autorizaciones correspondientes. Las obras vulneraron las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la legislación nacional aplicable.

La Agencia Gubernamental de Control clausuró el local gastronómico de forma definitiva tras aplicar varias sanciones previas. El espacio funcionaba sin habilitación operativa ni permisos de las autoridades locales. El expediente penal suma gravedad porque Deportivo Español carecía del permiso de uso sobre las tierras al momento de la firma. El uso ilegal de inmuebles públicos para beneficio privado encuadra en las penas del artículo 181 del Código Penal.

La actual presidente del Gallego, Sol Méndez, reveló que cuando asumieron en la gestión “empezamos con una auditoria legal y contable para ver qué era lo que estaba pasando teniendo en cuenta que la transición fue nula, no hubo entrega de libros, ni de actas, ni de socios ni contratos”.

“En ese proceso encontramos un contrato donde Español podía usar durante una hora por día las canchas. Había contratos firmados que no habían pasado por Asamblea, y los mandatos son por tres años, se pagaba 1 millón de pesos por de concesión por año. Y teníamos que pedir permiso para usar una cancha que era nuestra”, detalló en diálogo con De Una por C5N.

De igual modo, aclaró que tras un comodato y a través de la Ley “logramos recuperar los terrenos que son del club”. “Y se ve que cuando tocamos eso despertamos algún tipo de interés de otras personas. Era un negocio de unos pocos acosta del club”, explicó y cuando le preguntaron si recibió algún tipo de llamado o amenaza por parte de Leandro Caruso Lombardi reconoció que “hubo situaciones incómodas”.

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