17 de septiembre de 2026 Inicio
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Estudiantes sufrió, venció a Corinthians y está en la semifinal de la Copa Libertadores

El Pincha se impuso 1-0 en Brasil (1-1 en la ida) con un tanto de Alexis "Pucho" Castro sobre el final y se metió entre los cuatro mejores. Es el único club argentino que queda en carrera luego de la eliminación de Platense. En semis deberá enfrentar a Flamengo o a Independiente del Valle.

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Alexis Castro festeja el tanto agónico.

Alexis Castro festeja el tanto agónico.

Con un gol de Alexis Castro a los 87 minutos, Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Corinthians en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de América, instancia en la que deberá enfrentar a Flamengo o Independiente del Valle, que definirán su pasaje este jueves.

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El Pincha había empatado 1-1 en la ida disputada en La Plata, por lo que el tanto del "Pucho" Castro le bastó para meterse entre los cuatro mejores del certamen continental de clubes, una instancia a la que no accedía desde 2009, la última vez que se consagró campeón de América, dirigido por Alejandro Sabella y con Juan Sebastián Verón de capitán y líder futbolístico.

Tras la eliminación de Platense a manos de Fluminense el martes, Estudiantes se convirtió en el único club argentino que queda en carrera en la Copa.

El gol llegó faltando pocos minutos para el cierre, luego de un centro atrás de Palacios, que desbordó hasta la línea de fondo para sacar el pase, para un tremendo zurdazo de volea de Castro.

De ahí en más, Estudiantes se dedicó a aguantar y sufrir. En la última jugada del partido llegó un penal para Corinthians. Memphis Depay falló desde los doce pasos y, entonces sí, el Pincha pudo festejar el pase a la semifinal.

Mirá el resumen de Corinthians vs Estudiantes de La Plata

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