21 de junio de 2026 Inicio
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Marcelo Bielsa destrozó a la FIFA por las pausas de hidratación en el Mundial 2026

El técnico de Uruguay dio una conferencia de prensa en la que cuestionó con dureza la práctica impuesta en la Copa del Mundo.

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Marcelo Bielsa destrozó a la FIFA por una polémica medida en el Mundial: No se pensó en el fútbol

Marcelo Bielsa destrozó a la FIFA por una polémica medida en el Mundial: "No se pensó en el fútbol"

En la antesala del encuentro que Uruguay disputará este domingo ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, Marcelo Bielsa encabezó una conferencia de prensa en la que cuestionó uno de los cambios reglamentarios impulsados por la FIFA para esta edición del torneo: las pausas de hidratación.

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El entrenador uruguayo se mostró en desacuerdo con la implementación generalizada de la medida, que originalmente había sido pensada para proteger a los futbolistas en condiciones de calor extremo. "No le agregan nada y le quitan mucho", expresó el técnico rosarino.

Bielsa remarcó que las interrupciones actualmente se realizan sin contemplar las condiciones climáticas de cada partido e incluso se aplican en estadios cubiertos, una situación que, a su entender, afecta el ritmo y la dinámica del juego.

El DT fue más allá en su análisis y consideró que la modificación responde a factores ajenos a lo estrictamente deportivo. "Cuando se dividió en cuatro el partido, no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones", afirmó.

Las críticas a esta decisión no provienen únicamente de los protagonistas. En distintos encuentros del torneo, los hinchas manifestaron su malestar con silbidos y abucheos cada vez que los árbitros interrumpieron el juego para cumplir con el protocolo.

Aunque la medida genera debate, no se trata de una novedad exclusiva del Mundial 2026. Las pausas de hidratación ya habían sido implementadas en competencias continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Cuándo vuelve a jugar Uruguay en el Mundial 2026

La selección uruguaya enfrentará a Cabo Verde este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. De cara a ese compromiso, Bielsa aseguró que espera ver desde el inicio la versión de su equipo que apareció en el complemento del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el debut.

"Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto. Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también", señaló el entrenador, quien calificó la actuación de la etapa inicial como "pastosa".

Uruguay necesita sumar de a tres para posicionarse mejor en el Grupo H antes del exigente cierre de la fase inicial frente a España, que en su estreno igualó sin goles ante Cabo Verde. Los dos primeros equipos de esta zona se cruzarán en los dieciseisavos de final con los clasificados del grupo de la Selección argentina, por lo que la Celeste podría convertirse en rival de los campeones del mundo en la próxima instancia.

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