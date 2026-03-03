Copa del Rey: el Atlético de Madrid de los argentinos fue goleado por Barcelona, pero jugará la final El equipo de Diego Simeone cayó 3-0 con el Blaugrana por la vuelta de las semifinales y avanzó ya que había ganado 4-0 en la ida. Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez fueron titulares en el Colchonero, mientras que Nahuel Molina ingresó en el segundo tiempo. Por + Seguir en







Atlético de Madrid perdió 3-0 con Barcelona en el Camp Nou por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, aunque clasificó a la final ya que había ganado 4-0 en la ida. Ahora, esperará al vencedor del cruce entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao.

Barcelona abrió el marcador a los 30 minutos, cuando Marc Bernal definió frente al arco luego de una gran jugada del extremo español Lamine Yamal, la gran figura del Blaugrana. Luego, sobre el final del primer tiempo, el brasileño Raphinha abrió el marcador de penal.

En tanto, el tercer gol del Blaugrana se produjo a los 27 minutos de la segunda parte, cuando Bernal convirtió nuevamente, esta vez al desviar con lo justo un buen centro del portugués Joao Cancelo y así descolocar al arquero argentino Juan Musso.

Julián Álvarez y Diego Simeone Diego Simeone y Julián Álvarez. Redes sociales El equipo de la capital española es dirigido por el argentino Diego Simeone y también contó entre sus titulares con Musso y los delanteros Giuliano Simeone y Julián Álvarez, mientras que el lateral Nahuel Molina ingresó en el complemento.

El Colchonero expuso un nivel muy pobre aunque logró avanzar gracias al gran desempeño en la ida, donde había conseguido un contundente 4-0 como local gracias a los goles del francés Eric García, el francés Antoine Griezmann, el nigeriano Ademola Lookman y Álvarez.

Ahora, Atlético Madrid irá en busca de su undécimo título en la Copa del Rey, ya que previamente se consagró en 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013. Su rival en la final se definirá de la serie entre Real Sociedad y Athletic Bilbao. Mirá los goles del triunfo de Barcelona sobre Atlético de Madrid por la Copa del Rey Embed - Barcelona vs Atletico Madrid 3-0- HL & GoaIs - Copa del rey 2026