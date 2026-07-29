La agencia Moody's mejoró la calificación crediticia de la Provincia de Buenos Aires

La entidad actualizó la nota de riesgo internacional a Caa2 después de destacar su desempeño fiscal y financiero. Además, sostuvo la perspectiva bonaerense como "estable".

La agencia Moody’s Ratings mejoró la calificación crediticia internacional de la provincia de Buenos Aires de Caa3 a Caa2 para el emisor y su deuda senior no garantizada, mientras que también sostuvo la perspectiva bonaerense como "estable". La medida fue resuelta después de que la entidad destacara el desempeño fiscal y financiero.

Moody's Ratings determinó la actualización después de destacar una mayor estabilidad del desempeño operativo, el acceso sostenido al financiamiento doméstico y la fortaleza de una economía diversificada con alta generación de ingresos propios. En este marco, la Provincia de Buenos Aires había cerrado 2025 con superávit económico a pesar de la baja real de los recursos y la caída de las transferencias automáticas y no automática.

En tanto, la entidad subrayó que el Gobierno bonaerense recibió ofertas por $284.961 millones y adjudicó $249.530 millones en una licitación de títulos públicos realizada el 23 de julio. El monto indicativo anunciado al mercado había sido de $200.000 millones, con posibilidad de ampliación. Por su parte, la demanda superó en $35.431 millones.

En tal sentido, $161.286 millones se asignaron a un título a tasa variable TAMAR con vencimiento en abril de 2027 y $88.244 millones a un instrumento ajustado por CER con vencimiento en abril de 2028. Por otro lado, la agencia destacó que, ante la caída de los ingresos en términos reales, el Gobierno bonaerense ajustó el gasto al ritmo de los ingresos mediante la reorientación de partidas, lo que permitió preservar el equilibrio operativo y mantener las necesidades de financiamiento en niveles sostenibles.

La recalificación ocurrió en la misma semana donde Moody's Ratings elevó la nota de la deuda soberana de Argentina, la cual pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera.

Moody's también elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires

La agencia calificadora de riesgo Moody's elevó de B2 a B1 la nota de la deuda de la Ciudad de Buenos Aires luego de 14 años y destacó el orden de sus cuentas públicas. "No hay fórmulas mágicas", publicó el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri al celebrar la noticia en redes sociales.

El informe de la agencia argumentó que la nueva mejora en la calificación porteña es producto de tener perfil crediticio más sólido en relación con sus pares regionales, medido en base a resultados operativos y financieros y la baja dependencia de las transferencias federales.

"¡Contundente! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody's y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá", afirmó el alcalde porteño.

En el documento publicado, la agencia calificadora de riesgo destaca que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino "más resiliente debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera".