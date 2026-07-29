29 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

La agencia Moody's mejoró la calificación crediticia de la Provincia de Buenos Aires

La entidad actualizó la nota de riesgo internacional a Caa2 después de destacar su desempeño fiscal y financiero. Además, sostuvo la perspectiva bonaerense como "estable".

Por
La medida fue resuelta por la agencia Moodys.

La medida fue resuelta por la agencia Moody's.

ámbito.com

La agencia Moody’s Ratings mejoró la calificación crediticia internacional de la provincia de Buenos Aires de Caa3 a Caa2 para el emisor y su deuda senior no garantizada, mientras que también sostuvo la perspectiva bonaerense como "estable". La medida fue resuelta después de que la entidad destacara el desempeño fiscal y financiero.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 30 de julio

Moody's Ratings determinó la actualización después de destacar una mayor estabilidad del desempeño operativo, el acceso sostenido al financiamiento doméstico y la fortaleza de una economía diversificada con alta generación de ingresos propios. En este marco, la Provincia de Buenos Aires había cerrado 2025 con superávit económico a pesar de la baja real de los recursos y la caída de las transferencias automáticas y no automática.

En tanto, la entidad subrayó que el Gobierno bonaerense recibió ofertas por $284.961 millones y adjudicó $249.530 millones en una licitación de títulos públicos realizada el 23 de julio. El monto indicativo anunciado al mercado había sido de $200.000 millones, con posibilidad de ampliación. Por su parte, la demanda superó en $35.431 millones.

La medida fue resuelta por la agencia Moody's.

La medida fue resuelta por la agencia Moody's.

En tal sentido, $161.286 millones se asignaron a un título a tasa variable TAMAR con vencimiento en abril de 2027 y $88.244 millones a un instrumento ajustado por CER con vencimiento en abril de 2028. Por otro lado, la agencia destacó que, ante la caída de los ingresos en términos reales, el Gobierno bonaerense ajustó el gasto al ritmo de los ingresos mediante la reorientación de partidas, lo que permitió preservar el equilibrio operativo y mantener las necesidades de financiamiento en niveles sostenibles.

La recalificación ocurrió en la misma semana donde Moody's Ratings elevó la nota de la deuda soberana de Argentina, la cual pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera.

Moody's también elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires

La agencia calificadora de riesgo Moody's elevó de B2 a B1 la nota de la deuda de la Ciudad de Buenos Aires luego de 14 años y destacó el orden de sus cuentas públicas. "No hay fórmulas mágicas", publicó el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri al celebrar la noticia en redes sociales.

El informe de la agencia argumentó que la nueva mejora en la calificación porteña es producto de tener perfil crediticio más sólido en relación con sus pares regionales, medido en base a resultados operativos y financieros y la baja dependencia de las transferencias federales.

"¡Contundente! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody's y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá", afirmó el alcalde porteño.

En el documento publicado, la agencia calificadora de riesgo destaca que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino "más resiliente debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno eliminó el límite de u$s3.000 para exportar por courier.

El Gobierno eliminó el límite para exportar por courier y abrió el sistema a envíos de cualquier monto

El Ministerio de Economía comunicó el resultado de la última licitación del mes.

Licitación clave: el Gobierno logró un rollover del 144%, captó u$s309 millones y no volcó pesos al mercado

Cayeron los bonos en dólares en Wall Street.

El riesgo país registró su máximo en casi dos meses y cayeron los bonos en dólares

Todo vuelve a aumentar en agosto, obligando a las familias a reacomodar sus presupuestos. 

Todos los aumentos de agosto: cuánto subirán los servicios, alquileres y prepagas

El dólar oficial, sin cambios en las dos primeras ruedas de la semana.

El dólar se equilibró tras la visita de Georgieva y cerró por encima de los $1.500

El mercado mira a Javier Milei de cara a 2027.

Las anclas del modelo y dudas del respaldo social: qué espera el mercado para el Gobierno

Rating Cero

Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó

Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar. 

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

Se supo: dos exhermanitos revelaron su romance.

Dos ex Gran Hermano confirmaron su romance: "Nos estamos disfrutando mucho"

Lisandro Licha Martínez y Muriel López Benítez. 

El mensaje de la esposa de Licha Martínez que abrió el debate sobre la paternidad: "Hacer lo que corresponde"

Wanda Nara, furiosa, apuntó contra el festejo del pequeño Amancio.

Wanda explotó contra Icardi tras verlo en el cumpleaños del hijo de la China Suárez: "Odiás a la madre..."

Revelaron cómo evoluciona la salud del conductor de televisión.

Chiche Gelblung fue dado de alta tras su internación de urgencia

últimas noticias

Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó

Hace 12 minutos
Las cámaras de seguridad dejaron en evidencia el maltrato del cuidador.

"¡Morite, vieja hija de puta!": el maltrato de un cuidador a dos adultas mayores en un geriátrico de Mar del Plata

Hace 25 minutos
Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar. 

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

Hace 45 minutos
Tras el partido contra Gimnasia, River Plate se prepara para afrontar su próximo encuentro. 

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Gimnasia LP por el Torneo Clausura

Hace 1 hora
El helicóptero de la tragedia en San Juan es un Bell 412.

Cómo era el helicóptero que cayó en San Juan y dejó siete muertos

Hace 1 hora