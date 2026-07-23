A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría: cronograma del fin de semana

El Gran Premio de Hungría se pondrá en marcha este fin de semana y será el escenario que albergará no solo la Fórmula 1, la F2 y F3, que tendrá la participación argentina con Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente.
La Fórmula 1 tendrá su última fecha previo a lo que será el receso del verano europeo. El piloto argentino buscará mantener su racha sumando puntos. También habrá actividad en la Fórmula 2 y 3 con la presencia de Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente.
El Gran Premio de Hungría se pondrá en marcha este fin de semana y será el escenario que albergará no solo la Fórmula 1, la F2 y F3, que tendrá la participación argentina con Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente.
La 11° fecha la categoría, que se lleva a cabo en el Hungaroring y cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros, será la última previo en lo que será el receso del verano europeo.
La actividad comenzará este viernes con las primeras practicas libres que iniciará con la presentación de la Fórmula 3 donde el piloto ítalo-argentino, volverá al ruedo tras una gran actuación en Bélgica donde terminó cuarto, siendo su mejor desempeño hasta el momento de la temporada.
Posteriormente, será el turno de Varrone y tras ellos, aparecerá a la pista los pilotos de la máxima categoría, aunque se estima que en la primera presentación del 24 no estará Colapinto ya que Alpine decidió que Paul Aaron sume más experiencia en el monoplaza.
Viernes 24 de julio
Sábado 18 de julio
Domingo 19 de julio