A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría: cronograma del fin de semana La Fórmula 1 tendrá su última fecha previo a lo que será el receso del verano europeo. El piloto argentino buscará mantener su racha sumando puntos. También habrá actividad en la Fórmula 2 y 3 con la presencia de Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente. Por Agregar C5N en









La carrera principal de la F1 en el Gran Premio de Hungría será el domingo 26 a las 10, hora argentina.

El Gran Premio de Hungría se pondrá en marcha este fin de semana y será el escenario que albergará no solo la Fórmula 1, la F2 y F3, que tendrá la participación argentina con Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente.

La 11° fecha la categoría, que se lleva a cabo en el Hungaroring y cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros, será la última previo en lo que será el receso del verano europeo.

La actividad comenzará este viernes con las primeras practicas libres que iniciará con la presentación de la Fórmula 3 donde el piloto ítalo-argentino, volverá al ruedo tras una gran actuación en Bélgica donde terminó cuarto, siendo su mejor desempeño hasta el momento de la temporada.

Posteriormente, será el turno de Varrone y tras ellos, aparecerá a la pista los pilotos de la máxima categoría, aunque se estima que en la primera presentación del 24 no estará Colapinto ya que Alpine decidió que Paul Aaron sume más experiencia en el monoplaza.

Instagram: F1 Gran Premio de Hungría: cronograma completo de la Fórmula 1 Viernes 24 de julio Práctica libre 1: 08:30

Práctica libre 2: 12 Sábado 25 de julio Práctica libre 3: 07:30

Clasificación: 11 Domingo 26 de julio Carrera: 10



Gran Premio de Hungría: cronograma completo de la Fórmula 2 Instagram Viernes 24 de julio Práctica libre: 06:05

Qualy: 11:05 Sábado, 25 de julio Sprint: 09:15 Domingo, 26 de julio Carrera: 06:25 Gran Premio de Hungría: cronograma completo de la Fórmula 3



