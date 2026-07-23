23 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría: cronograma del fin de semana

La Fórmula 1 tendrá su última fecha previo a lo que será el receso del verano europeo. El piloto argentino buscará mantener su racha sumando puntos. También habrá actividad en la Fórmula 2 y 3 con la presencia de Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente.

Por
La carrera principal de la F1 en el Gran Premio de Hungría será el domingo 26 a las 10

La carrera principal de la F1 en el Gran Premio de Hungría será el domingo 26 a las 10, hora argentina.

El Gran Premio de Hungría se pondrá en marcha este fin de semana y será el escenario que albergará no solo la Fórmula 1, la F2 y F3, que tendrá la participación argentina con Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi, respectivamente.

La F1 correrá en Hungría este fin de semana.
Te puede interesar:

En medio de la ola antiargentina, Colapinto chicaneó a España: "Espero que sean..."

La 11° fecha la categoría, que se lleva a cabo en el Hungaroring y cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros, será la última previo en lo que será el receso del verano europeo.

La actividad comenzará este viernes con las primeras practicas libres que iniciará con la presentación de la Fórmula 3 donde el piloto ítalo-argentino, volverá al ruedo tras una gran actuación en Bélgica donde terminó cuarto, siendo su mejor desempeño hasta el momento de la temporada.

Posteriormente, será el turno de Varrone y tras ellos, aparecerá a la pista los pilotos de la máxima categoría, aunque se estima que en la primera presentación del 24 no estará Colapinto ya que Alpine decidió que Paul Aaron sume más experiencia en el monoplaza.

Gran Premio de Hungría: cronograma completo de la Fórmula 1

Viernes 24 de julio

  • Práctica libre 1: 08:30
  • Práctica libre 2: 12

Sábado 25 de julio

  • Práctica libre 3: 07:30
  • Clasificación: 11

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10

Gran Premio de Hungría: cronograma completo de la Fórmula 2

Viernes 24 de julio

  • Práctica libre: 06:05
  • Qualy: 11:05

Sábado, 25 de julio

  • Sprint: 09:15

Domingo, 26 de julio

  • Carrera: 06:25

Gran Premio de Hungría: cronograma completo de la Fórmula 3

Viernes 24 de julio

  • Práctica libre: 04:55
  • Clasificación: 10

Sábado 18 de julio

  • Carrera Sprint: 05:05

Domingo 19 de julio

  • Feature Race: 03:40

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto logró sumar puntos en 6 de las 10 fechas del 2026.

En una gran carrera, Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica y sumó otro punto

En la largada, Colapinto había escalado 3 lugares.

El espectacular doble sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Bélgica

otra impresionante largada de colapinto en el gp de belgica para ganar tres posiciones

Otra impresionante largada de Colapinto en el GP de Bélgica para ganar tres posiciones

Colapinto afronta una nueva etapa de la Fórmula 1.

Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

Colapinto afronta una nueva etapa de acción.

Colapinto fue 7° en la segunda práctica libre en el GP de Bélgica de la Fórmula 1

La carrera princial del Gran Premio de Bélgica será el domingo 19 a las 10, hora argentina.

La Fórmula 1 corre en Bélgica: las reformas a Spa-Francorchamps, el circuito más peligroso

Rating Cero

Escala el revuelo tras la reacción de la artista post final del Mundial.

Máxima alerta por el drama que atraviesa Rosalía tras el escándalo: "Están preocupados"

El peculiar pedido de la exparticipante de Gran Hermano.

El inesperado pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que generó gritos y una ola de reacciones

Un futbolista que vistió la Albiceleste se refirió a su relación con una panelista.

Jugó un Mundial con Argentina, salió con una periodista famosa y ahora le declaró su amor a una colega de su ex

Griselda Siciliani brilló en el cine español con Sentimental (2020), nominada a los Premios Goya.

Griselda Siciliani se cansó de la campaña antiargentina y lanzó un fuerte descargo en las redes

Un famoso actor de Marvel criticó a la Argentina.

Un reconocido actor de Marvel se sumó al discurso antiargentina y criticó a Messi

Nuevo rumbo para un reconocido streamer. 

Deja todo: es uno de los streamers más exitosos y sorprendió al tomar una drástica decisión

últimas noticias

Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.

Ante la caída del turismo nacional, el Gobierno destacó el récord de turistas extranjeros de países no limítrofes

Hace 9 minutos
La Policía de Santa Fe intervino en el hecho.

Violencia en Santa Fe: asesinaron a un barra de Colón y dispararon la casa del presunto asesino

Hace 10 minutos
Escala el revuelo tras la reacción de la artista post final del Mundial.

Máxima alerta por el drama que atraviesa Rosalía tras el escándalo: "Están preocupados"

Hace 32 minutos
El técnico estaba trabajando con juveniles de su club cuando se descompensó y falleció.

Luto en el fútbol: falleció un famoso DT mientras dirigía un entrenamiento

Hace 47 minutos
El peculiar pedido de la exparticipante de Gran Hermano.

El inesperado pedido de Daniela Celis en Gran Hermano que generó gritos y una ola de reacciones

Hace 51 minutos