Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 30 de julio

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 30 de julio de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden percibir sus haberes hasta el 11 de agosto, con cualquier finalización de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 11 de agosto.
ANSES: Desempleo
El organismo oficial detalló que los beneficiarios de la prestación por Desempleo Plan 2 percibirán sus montos del mes de julio con todas las terminaciones del DN I hasta el 11 de agosto.