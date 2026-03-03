Sorpresa: jugó poco en Boca, rescindió y ahora sigue su carrera en el exterior

El defensor paraguayo acordó su salida para liberar un cupo de extranjero y firmó hasta fin de año en su nuevo club con la mira puesta en la selección.

El ciclo de Bruno Valdez en Boca llegó a su fin tras un acuerdo para interrumpir el contrato vigente. La decisión respondió a una cuestión estratégica: liberar un cupo de extranjero antes del arribo de Ángel Romero. Con el camino despejado, el defensor acordó su incorporación a Sportivo Trinidense hasta diciembre.

Durante su paso por Boca disputó 34 partidos en 2023, ganó la Supercopa Argentina y fue subcampeón de la Copa Libertadores 2023.

Su objetivo deportivo es recuperar continuidad y aspirar a una convocatoria para el Mundial con la selección dirigida por Gustavo Alfaro.

Bruno Valdez rescindió su vínculo en Boca para permitir la llegada de Ángel Romero y continuar su carrera fuera de Argentina.

Cómo le fue a Chacho Coudet ante Boca: de aquella polémica final con Rosario Central a los clásicos con Racing

A los 33 años, el central busca recuperar protagonismo luego de un período con escasa continuidad. El nuevo destino aparece como una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión y sostener la ilusión de volver a la órbita de la selección paraguaya , que conduce Gustavo Alfaro.

El arribo se produce en un contexto competitivo para su nuevo club, que en los últimos años sumó presencias en torneos continentales. En el corto plazo, el equipo deberá enfrentar a Olimpia con el objetivo de avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana , desafío que incrementa la relevancia de su incorporación.

La etapa de Bruno Valdez en el conjunto argentino dejó cifras concretas que ayudan a dimensionar su paso por uno de los clubes más importantes del mundo. El defensor paraguayo disputó 34 partidos oficiales con Boca Juniors durante la temporada 2023 , en los cuales no convirtió goles pero sí aportó desde su rol en la zona defensiva. Según registros de rendimiento estadístico, Valdez completó 2.367 minutos en el campo con la camiseta xeneize , acumulando 7 tarjetas amarillas y 1 expulsión , lo que refleja un perfil de juego intenso y a veces comprometido desde lo físico.

Tras rescindir en Boca Juniors, el defensor paraguayo continuará su carrera en el fútbol de su país con la intención de recuperar protagonismo internacional.

En ese ciclo también integró el plantel que ganó la Supercopa Argentina y alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023 , copas en las que ejerció su rol pese a no convertirse en una pieza inamovible del once titular. Su actuación estuvo marcada por la irregularidad, producto de la adaptación a una liga exigente y de una lesión ligamentaria que condicionó su continuidad y rendimiento en varias fases de la temporada .

Antes de su llegada a Boca, Valdez había sido figura en el fútbol mexicano con América, donde se destacó incluso como uno de los defensores con mayor presencia ofensiva de su posición. Sin embargo, en Argentina nunca logró consolidarse de la misma manera, alternando entre titularidades y suplencias a lo largo del año. Cuando regresó de su préstamo en el fútbol paraguayo, el cuerpo técnico optó por otras alternativas defensivas, lo que fue clave para que la dirigencia y el jugador acordaran la rescisión contractual a comienzos de 2026.

De manera paralela a su trayectoria en clubes, su desempeño con la selección paraguaya también ofrece un marco de su carrera: registró 32 partidos internacionales, repartidos en 15 amistosos, 9 encuentros por Eliminatorias para torneos mayores y 8 apariciones en la Copa América, lo que da cuenta de su experiencia en escenarios de alto nivel competitivo.

Bruno Valdez presentación en Boca En su etapa en Boca Juniors, el zaguero sumó 34 partidos oficiales en 2023 dentro del calendario de fútbol local e internacional, aunque sin afianzarse como titular.

En resumen, si bien su paso por Boca Juniors incluyó momentos destacados desde lo colectivo y acompañó campañas importantes, los números de su rendimiento individual mostraron limitaciones para alcanzar la regularidad esperada por la dirigencia y el cuerpo técnico durante el tiempo en el club.