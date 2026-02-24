"Maduré": Alexis Mac Allister reveló el videojuego que dejó tras ser padre El mediocampista argentino contó que abandonó su etapa gamer luego de formar familia y explicó cómo cambió su rutina fuera de las canchas. Por + Seguir en







Mac Allister transformó su antigua sala gamer en un espacio decorado con camisetas. Instagram

Alexis Mac Allister dejó los videojuegos tras convertirse en padre y transformó su habitación gamer en un espacio con camisetas.

El mediocampista argentino afirmó que “maduró” y prioriza su familia y carrera profesional por sobre el entretenimiento digital.

Mac Allister anotó el gol que le dio la victoria 1-0 a Liverpool como visitante frente a Nottingham Forest en la Premier League.

El tanto llegó en tiempo de descuento, asegurando tres puntos clave para que Liverpool mantenga opciones de clasificación a copas europeas. A los 27 años, Alexis Mac Allister atraviesa una etapa distinta en su vida. Consolidado en el fútbol europeo y con participación en la Selección Argentina, el volante reconoció que la llegada de su hija marcó un antes y un después en su rutina diaria, cambiando sus prioridades tanto personales como profesionales. La experiencia de la paternidad lo llevó a replantear cómo ocupaba su tiempo libre y a dejar de lado actividades que antes eran centrales en su día a día.

Durante una entrevista distendida con los streamers Agusneta y Teo D’Elia, el jugador de Liverpool reveló que decidió abandonar los videojuegos. El espacio que antes estaba destinado exclusivamente al entretenimiento digital ahora cumple otra función dentro de su hogar, reflejando los cambios en su estilo de vida y el valor que le da a la familia. La transformación de este entorno también muestra cómo Mac Allister prioriza la organización y la calma frente a las exigencias del deporte profesional.

La habitación, que originalmente contaba con silla gamer, escritorio, monitor y PC para largas sesiones frente a la pantalla, se convirtió con el tiempo en una especie de museo de camisetas. Aquella zona dedicada al Warzone pasó a ser un espacio decorado por su pareja, mientras Mac Allister dejó de jugar al FIFA y se enfocó en su familia y carrera profesional. “Ya dejé, maduré, soy padre y estoy viejo”, afirmó, dejando en claro que su presente combina responsabilidades paternas y compromiso deportivo.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova Alexis Mac Allister dejó los videojuegos tras ser padre y reorganizó su vida familiar en fútbol. Instagram @ailencova El gol agónico que viene de convertir Mac Allister en Liverpool En paralelo a esos cambios personales, el mediocampista mantiene un rol determinante dentro del campo. En la fecha 27 de la Premier League, fue el autor del único gol en la victoria 1-0 de Liverpool como visitante frente a Nottingham Forest. El tanto llegó a los 51 minutos del segundo tiempo, en la última acción del encuentro. Tras un rebote dentro del área, Mac Allister definió con precisión y rompió el cero para asegurar tres puntos fundamentales. Minutos antes había convertido, pero la jugada fue anulada por una mano previa.

Con esta victoria, Liverpool alcanzó las 45 unidades y se posiciona sexto, en plena pelea por los puestos de clasificación a las copas europeas. Por su parte, Nottingham Forest quedó con 27 puntos en el décimo séptimo lugar. La actuación del volante refleja cómo combina la madurez personal con el protagonismo deportivo, manteniendo su rendimiento en uno de los torneos más exigentes de Europa.

