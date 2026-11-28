Miles de hinchas de River recibieron al plantel este sábado en las puertas del hotel Quinto Centenario de Córdoba, con bengalas, banderas, cánticos y aplausos, antes del partido ante Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en una muestra de apoyo al equipo dirigido por Leonardo Ponzio.
El micro que trasladó a jugadores y cuerpo técnico arribó al establecimiento después del mediodía, cuando ya había una importante cantidad de simpatizantes en las inmediaciones. La concentración creció con el paso de los minutos y convirtió la llegada del equipo en una escena de fuerte convocatoria popular.
Los futbolistas respondieron al recibimiento desde el ingreso al hotel, donde se detuvieron para aplaudir a quienes se acercaron a alentarlos y agradecer el gesto, mientras las banderas y las bengalas acompañaron la espera en una demostración de respaldo que tuvo como escenario el centro de la capital cordobesa.
El encuentro ante la Gloria comenzará a las 22 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba, y definirá a uno de los semifinalistas del certamen. Una eliminación dejaría a River sin títulos oficiales en 2026 y también fuera de la próxima Copa Libertadores, un golpe para las aspiraciones del club.
Cómo llegan Instituto y River a los cuartos de final del Torneo Clausura
Instituto llega al cruce luego de cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona A y de eliminar a Huracán por 2-1 en los octavos de final, una victoria que extendió a nueve partidos su racha sin derrotas en el campeonato y reforzó su buen presente.
River, por su parte, avanzó a esta instancia tras imponerse por 3-1 ante Lanús en el estadio Monumental. El equipo afronta el tramo decisivo bajo la conducción interina de Leonardo Ponzio, en un momento de transición que suma exigencia a esta eliminatoria de partido único por un lugar entre los cuatro mejores.
Instituto recibe a River en Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
Web
El ganador de este cruce avanzará a las semifinales y se medirá con el vencedor de Vélez e Independiente, que también juegan este sábado desde las 20, mientras que la ronda se completará el domingo con Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia, en busca de definir el cuadro de los cuatro mejores.