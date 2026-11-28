River llegó a Córdoba: miles de hinchas coparon el hotel antes del cruce con Instituto Leonardo Ponzio y sus futbolistas fueron esperados frente al Quinto Centenario. Hubo bengalas, banderas y aplausos cuando descendieron del micro, en una postal de respaldo al equipo para el compromiso que comenzará a las 22 por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Por Agregar C5N en









El colorido recibimiento al plantel de River en Córdoba Capital en la previa al partido frente a Instituto. TyC Sports (captura de video)

Miles de hinchas de River recibieron al plantel este sábado en las puertas del hotel Quinto Centenario de Córdoba, con bengalas, banderas, cánticos y aplausos, antes del partido ante Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en una muestra de apoyo al equipo dirigido por Leonardo Ponzio.

El micro que trasladó a jugadores y cuerpo técnico arribó al establecimiento después del mediodía, cuando ya había una importante cantidad de simpatizantes en las inmediaciones. La concentración creció con el paso de los minutos y convirtió la llegada del equipo en una escena de fuerte convocatoria popular.

¡EL MILLONARIO YA ESTÁ EN CÓRDOBA!El plantel de River llegó a la provincia para disputar el encuentro ante Instituto por los cuartos de final del #TorneoClausura. @juancortese https://t.co/GJj1tXApJh — TyC Sports (@TyCSports) November 28, 2026 Los futbolistas respondieron al recibimiento desde el ingreso al hotel, donde se detuvieron para aplaudir a quienes se acercaron a alentarlos y agradecer el gesto, mientras las banderas y las bengalas acompañaron la espera en una demostración de respaldo que tuvo como escenario el centro de la capital cordobesa.

El encuentro ante la Gloria comenzará a las 22 en el estadio Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba, y definirá a uno de los semifinalistas del certamen. Una eliminación dejaría a River sin títulos oficiales en 2026 y también fuera de la próxima Copa Libertadores, un golpe para las aspiraciones del club.

Cómo llegan Instituto y River a los cuartos de final del Torneo Clausura Instituto llega al cruce luego de cerrar la fase regular en lo más alto de la Zona A y de eliminar a Huracán por 2-1 en los octavos de final, una victoria que extendió a nueve partidos su racha sin derrotas en el campeonato y reforzó su buen presente.

River, por su parte, avanzó a esta instancia tras imponerse por 3-1 ante Lanús en el estadio Monumental. El equipo afronta el tramo decisivo bajo la conducción interina de Leonardo Ponzio, en un momento de transición que suma exigencia a esta eliminatoria de partido único por un lugar entre los cuatro mejores. Instituto recibe a River en Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Web El ganador de este cruce avanzará a las semifinales y se medirá con el vencedor de Vélez e Independiente, que también juegan este sábado desde las 20, mientras que la ronda se completará el domingo con Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia, en busca de definir el cuadro de los cuatro mejores.